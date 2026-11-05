علبة مارلبورو بـ 109 جنيهات.. أسعار السجائر الآن في السوق

بدأ تطبيق زيادة أسعار السجائر اليوم الخميس رسمياً حيث تصل الزيادة لبعض الأنواع لقيمة 10 جنيهات، أما أسعار السجائر المحلية الشعبية مازالت مستقرة عند أسعارها الأخيرة ، ومنذ صباح اليوم الخميس يبحث الجميع عن أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة و سعر سجائرLM وسعر سجائر ميريت ، ونستعرض لكم تفاصيل زيادة أسعار السجائر مفصلا في السطور التالية..

زيادة أسعار السجائر



وفقًا للقائمة السعرية المعلنة من شركة فيليب موريس، جاءت أسعار منتجات فيليب موريس مصر على النحو التالي:

سعر سجائر ميريت اليوم: 121جنيهًا للعبوة بمختلف أنواعها.

سعر سجائر مارلبورو اليوم: 109 جنيهات للعبوة بمختلف أنواعها.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا للعبوة بمختلف أنواعها.

سعر سجائر إل إم: 88 جنيهًا للعبوة بمختلف أنواعها.

سعر التبغ المسخن «TEREA » اليوم: 88 جنيهًا للعبوة بمختلف أنواعها.

سعر التبغ المسخن «TEREA Capsules» اليوم: 93 جنيهًا للعبوة بمختلف أنواعها.

سعر التبغ المسخن «HEETS » اليوم: جنيهًا للعبوة بمختلف أنواعها.

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادة

وشملت التعديلات السعرية منتجات التبغ المسخن التابعة للشركة، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

تيريا TEREA: 88 جنيهًا بدلًا من 82 جنيهًا.

تيريا كبسول TEREA Capsules: 93 جنيهًا بدلًا من 87 جنيهًا.

هيتس HEETS: 69 جنيهًا دون تغيير.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر أن الأسعار الرسمية لمنتجاتها معلنة بوضوح على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن، من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code»، الذي بدأت الشركة في وضعه على العبوات منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين الاطلاع على الأسعار المعلنة.

أسعار السجائر الشعبية اليوم في مصر 2026

وبالنسبة إلى أسعار السجائر الشعبية المتداولة في الأسواق المصرية، جاءت الأسعار المعلنة للأصناف المذكورة كالتالي:

سعر كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.

سعر كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

سعر كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

سعر كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

سعر سجائر بوسطن: 44 جنيهًا.

سعر سجائر بلومنت: 48 جنيهًا.

سعر مونديال الأحمر: 48 جنيهًا.

سعر مونديال لايت: 48 جنيهًا.

سعر مونديال سيلفر: 48 جنيهًا.

زيادة أسعار السجائر

أسعار تارجت وتايم بعد الزيادة

وفي سياق متصل، أعلنت شركة المنصورة الدولية تحريك أسعار نوعين من السجائر بواقع جنيه واحد للعبوة، لتسجل الأسعار الجديدة: