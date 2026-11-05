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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجسم جثة أثار الرعب.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السيارة المثيرة للجدل

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بوضع مجسم لجثة على خلفية سيارته والتجول بها بعدد من الشوارع بالقاهرة بطريقة من شأنها بث الرعب فى نفوس المواطنين.
 

 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مدير مطعم – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف أنه بتاريخ 1 الجارى قام بإعداد المجسم المشار إليه من خلال "لف وسادة بقطعة قماش بيضاء ووضع مادة حمراء عليها بالإضافة إلى وضع كمية من القطن داخل بنطال وأسفلها حذاء " وقام بوضعهم بخلفية سيارته على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وذلك فى إطار الإحتفال بأحد الأعياد الخارجية.

 تم التحفظ على "السيارة" وإتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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