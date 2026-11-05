محمد حليم يعلق على ضغوط جماهير الأهلي على عموتة ويكشف موقفه من استمرار المدرب

تحدث محمد حليم، المدير الفني لفريق السكة الحديد، عن الانتقادات التي يتعرض لها الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، في ظل عدم اقتناع قطاع من الجماهير بالمستوى الفني الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال حليم، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام، في برنامج «مودرن سبورتس»، عبر قناة «مودرن MTI»، إن الضغوط الجماهيرية المحيطة بالجهاز الفني للأهلي من الممكن أن تؤثر على قرارات المدير الفني وطريقة عمله خلال المرحلة الحالية.

وأضاف: «جماهير الأهلي ليست مقتنعة بالأداء مؤخرًا، وهناك ضغوط على المدير الفني الحسين عموتة، لكن من الأفضل منحه فرصة كافية للعمل حتى نهاية الدور الأول، حتى يتمكن من تنفيذ أفكاره وتقييم تجربته بشكل عادل».

وأشار المدير الفني للسكة الحديد إلى أن بطولة كأس مصر دائمًا ما تشهد العديد من المفاجآت، مؤكدًا أن عموتة لديه رغبة واضحة في المنافسة على جميع البطولات، وهو ما ظهر من خلال تعامل الأهلي مع منافسات الدوري وكأس عاصمة مصر والكونفدرالية.

واختتم حليم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الأهلي تمثل أهمية كبيرة لفريق السكة الحديد، في ظل القيمة الفنية والجماهيرية للمنافس.