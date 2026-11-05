فاروق جعفر: أؤيد إنشاء شركة الكرة بالزمالك وأتحفظ على نسب المستثمرين

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، عدم اعتراضه على فكرة إنشاء شركة كرة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنها خطوة تصب في مصلحة النادي، لكنه تحفظ على النسب المقترحة لتوزيع الأسهم بين النادي والمستثمرين.

الزمالك

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن النسبة الأكبر من أسهم شركة الكرة يجب أن تكون في حوزة نادي الزمالك، بواقع 51% للنادي مقابل 49% للمستثمر.

وأضاف أن هناك مستثمرين يمكنهم الدخول بنسبة 49%، مطالبًا بوجود مرونة في المقابل المادي للشركة من أجل الوصول إلى اتفاق مناسب.

وحذر نجم الزمالك السابق من منح المستثمرين النسبة الأكبر، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى تغيير الشكل العام وهوية النادي.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يظل مجلس إدارة الزمالك صاحب القرار، وأن يحتفظ النادي بالسيطرة على شركة الكرة من خلال امتلاك النسبة الأكبر من الأسهم.