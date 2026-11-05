خالد الغندور: الزمالك يُحدّد موعد إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين

قال الإعلامي خالد الغندور إن حدد نادي الزمالك أول ديسمبر المقبل موعدًا لصرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد.

الزمالك

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أبلغت إدارة الزمالك الجهاز الفني للفريق بالموعد المحدد لصرف المستحقات، في إطار التحركات الجارية لتوفير المستحقات المالية للاعبين وإنهاء أزمة تأخر صرف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية.

وتابع، وتسعى إدارة النادي إلى الالتزام بالموعد المحدد، بما يساهم في توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق، ومساعدة اللاعبين على التركيز في الاستحقاقات المقبلة، بعيدًا عن الملفات المالية.