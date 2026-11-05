إيران ترفض مناقشة الملف النووي قبل تنفيذ مطالبها الـ 7 .. مقترح أمريكي عبر الوساطة القطرية

كشفت وكالة «رويترز» عن تحركات دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة قطرية؛ لبحث مقترح يهدف إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام تسوية للأزمة بين الجانبين، وسط تمسك طهران بتنفيذ مطالبها قبل الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين، أن مسودة مقترح أمريكي يجري تداولها عبر قنوات الوساطة القطرية، عقب جولة من المحادثات التي استضافتها الدوحة، فيما غادر المفاوضون الإيرانيون العاصمة القطرية دون التوصل إلى اقتراح نهائي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن أساس المحادثات مع واشنطن يستند إلى خطة إيرانية تتكون من 7 خطوات، جرى إعدادها في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن طهران أعادت صياغة الخطة لتصبح قابلة للتنفيذ خلال يومين بدلاً من 7 أيام.

وشدد بقائي على أن إيران لن تدخل في اتفاق نهائي، ولن توافق على إعادة فتح مضيق هرمز أو تأمينه، قبل إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية والاستجابة لمطالبها.

وبحسب ما نقلته رويترز، فإن الشروط الإيرانية تتضمن إنهاء الحصار البحري، والحصول على إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني، وإلغاء العقوبات الجديدة، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، على أن تُبحث القضايا الأخرى، ومنها الملف النووي، في مراحل لاحقة.

وتأتي هذه التحركات وسط استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن ترتيب الأولويات، إذ تريد الولايات المتحدة إدراج البرنامج النووي الإيراني ضمن المفاوضات منذ بدايتها، بينما تصر إيران على تنفيذ مطالبها أولاً، قبل العودة إلى طاولة التفاوض النووي.