قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي بشأن المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة
صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا
منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي
إيران ترفض مناقشة الملف النووي قبل تنفيذ مطالبها الـ 7 .. مقترح أمريكي عبر الوساطة القطرية
مجلس الوزراء: 750 جنيهًا حافز أداء شهريًا لأعضاء المهن الطبية ومكافآت إضافية
محمد موسى يحسم الجدل حول انضمام صناع المحتوى لنقابة الإعلاميين.. ضوابط وشروط لا بد من توافرها
محمد موسى: انتخابات التجديد النصفي تكشف غضب الأمريكيين من ترامب.. والناخبون يرفعون شعار «أمريكا ليست للبيع»
منتخب مصر للكرة الشاطئية يهزم السعودية بخماسية في بطولة كأس العرب
يصل لـ4000 جنيه.. متحدث الحكومة: حافز الجدارة للمعلمين يُصرف لمدة 9 أشهر سنويًا
الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا في البحيرة.. والحكومة تكشف خطة التوسع
هل يقيّد فوز الديمقراطيين تحركات ترامب ضد إيران؟.. حسين هريدي يكشف السيناريوهات المقبلة
متحدث مجلس الوزراء: 10 آلاف جنيه شهريًا حافز لأعضاء هيئة التدريس لمدة 9 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجلس الوزراء: 750 جنيهًا حافز أداء شهريًا لأعضاء المهن الطبية ومكافآت إضافية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الحوافز المالية الجديدة المقررة لأعضاء المهن الطبية، ضمن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء لتحسين المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

مجلس الوزراء يقر حوافز جديدة للأطقم الطبية مقابل جهود العمل

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن القرارات الجديدة تضمنت إقرار حافز أداء لأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب منحهم مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية التي يبذلونها خلال نوبتجيات السهر والمبيت.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه المزايا تأتي ضمن حزمة من القرارات التي استهدفت تحسين الحوافز والجهود والمزايا المالية لثلاث فئات رئيسية، تشمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمعلمين، وأعضاء المهن الطبية.

وأضاف أن القرارات الخاصة بأعضاء المهن الطبية تستهدف تقدير طبيعة الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي، لا سيما خلال فترات العمل التي تتطلب استمرار تقديم الخدمات الطبية وتوفير الأطقم اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.

وأشار عادل إلى أن الحافز الشهري البالغ 750 جنيهًا يأتي بالإضافة إلى المكافأة المقررة مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بنوبتجيات السهر والمبيت، موضحًا أن القرار يتضمن مزايا مالية مرتبطة بطبيعة العمل والجهود الإضافية التي يقدمها أعضاء المهن الطبية.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الحكومة لإعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.

وأكد أن قرارات تحسين الحوافز المالية للعاملين بالقطاع الصحي تأتي بالتوازي مع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي أقرها مجلس الوزراء، موضحًا أن إجراءات الترشيد لا تستهدف المساس بالإنفاق المخصص للقطاعات الخدمية، وإنما تستهدف توفير موارد مالية تسمح للدولة بالتعامل مع التطورات الاقتصادية والإقليمية المحتملة.

مجلس الوزراء أعضاء المهن الطبية حافز الأداء وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟

الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟

صورة أرشيفية

امتيازات استثنائية لطلاب الثانوية العامة العام الحالي لن تتكرر لدفعة السنة المقبلة

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟

رئيس الوزراء

تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود وحظر شراء السيارات.. مجلس الوزراء يقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام

اجراءات المعاش المبكر

خطوات التقديم على المعاش المبكر قبل سن الـ60.. الشروط والأوراق

وزير التربية والتعليم

للمتميزين فقط .. شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

بتشرب مياه كفاية وفمك بيجف أثناء النوم؟.. 6 أسباب وراء جفاف الفم صباحًا

بتشرب مياه كفاية وفمك بيجف أثناء النوم؟.. 6 أسباب وراء جفاف الفم صباحًا

وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

بالصور

طريقة عمل السبع بهارات في المنزل.. سر النكهة القوية لأشهر الأكلات المصرية

طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة
العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة
العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

لمرضى الربو.. 10 طرق لتخفيف أعراض ضيق التنفس في الشتاء وتقليل نوبات السعال

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟
لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟
لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

5 عناصر غذائية قد تساعد على علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته.. تعرف عليها

هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟
هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟
هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟

فيديو

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

اللي عملته هتقابل بيه ربنا.. خالد محمود: برفض تقديم المشاهد الخارجة.. والنجوم الموهوبين قاعدين في بيوتهم.. وفخور إني اتولدت لأم صينية وأب صعيدي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد