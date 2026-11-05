لمرضى الربو.. 10 طرق لتخفيف أعراض ضيق التنفس في الشتاء وتقليل نوبات السعال

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، يعاني مرضى الربو من زيادة الأعراض التنفسية، نتيجة التعرض للهواء البارد وانتشار نزلات البرد والإنفلونزا، إلى جانب الرطوبة والعفن والدخان، وهي عوامل قد تثير التهاب الشعب الهوائية وتزيد صعوبة التنفس.

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

وحذرت الدكتورة فيليبا كاي، طبيبة الممارس العام والكاتبة البريطانية، من زيادة مشكلات الربو خلال فصلي الخريف والشتاء، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات اليومية التي يمكن أن تساعد المرضى على السيطرة على الأعراض وتقليل فرص التعرض لنوبات الربو، إلى جانب الالتزام بالعلاج الموصوف.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يؤثر الربو على نحو 5.4 مليون شخص في المملكة المتحدة، وهو مرض مزمن تصبح فيه الممرات الهوائية شديدة الحساسية والالتهاب، وعند التعرض لمهيجات معينة تضيق الشعب الهوائية وتتورم وتمتلئ بالمخاط، ما يؤدي إلى السعال والصفير وضيق الصدر وصعوبة التنفس.

وتزداد معاناة مرضى الربو خلال الطقس البارد لعدة أسباب، أبرزها:

ـ الهواء البارد والجاف، الذي يهيج الممرات الهوائية الحساسة.

ـ انتشار نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى التنفسية خلال الشتاء.

ـ زيادة قضاء الوقت داخل المنازل، ما يسهل انتقال الفيروسات التنفسية.

ـ الرطوبة وظهور العفن داخل المنازل.

ـ التعرض للدخان الناتج عن الحرائق وحرق الأخشاب والألعاب النارية.

ووفقًا للتقرير، يجد نحو 7 من كل 10 أشخاص مصابين بالربو أن الهواء البارد والجاف يزيد أعراضهم سوءًا، كما تُعد العدوى التنفسية من أكثر المحفزات شيوعًا لنوبات الربو.

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

10 نصائح لتخفيف أعراض الربو في الشتاء

قدمت الطبيبة البريطانية مجموعة من النصائح التي تساعد مرضى الربو على تقليل التعرض للمهيجات والسيطرة على الأعراض، وتشمل:

- ارتداء وشاح عند الخروج في الطقس البارد:

يساعد وضع وشاح بشكل مريح حول الأنف أو الفم على تدفئة الهواء وترطيبه قبل وصوله إلى الشعب الهوائية، ما يقلل تأثير الهواء البارد على الجهاز التنفسي.

- ممارسة الرياضة بانتظام:

تساعد الأنشطة البدنية على تقوية القلب والرئتين، وقد تسهم في تحسين السيطرة على الربو، ومن الأنشطة المناسبة المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة والركض، وفقًا لقدرة المريض وتوجيهات الطبيب.

- الإحماء قبل ممارسة الرياضة:

ينبغي لمرضى الربو ممارسة تمارين الإحماء داخل المنزل قبل الخروج في الطقس البارد، مع الاحتفاظ بالبخاخ الموصوف بالقرب منهم.

وإذا كانت الرياضة تسبب أعراضًا تنفسية بصورة متكررة، فيجب مراجعة الطبيب لتقييم خطة العلاج.

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

- التخلص من الوزن الزائد:

يرتبط الوزن الزائد بزيادة صعوبة السيطرة على أعراض الربو، ولذلك قد يساعد فقدان قدر معتدل من الوزن لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة في تخفيف الأعراض.

- تناول نظام غذائي متوازن:

يساعد تناول الأطعمة المتنوعة، خاصة الفواكه والخضراوات، ضمن نظام غذائي متوازن، على دعم الصحة العامة والحفاظ على الوزن الصحي.

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

- الإقلاع عن التدخين:

يُعد التوقف عن التدخين من أهم الخطوات التي يمكن أن يتخذها مرضى الربو، إذ يساعد على تقليل تهيج الجهاز التنفسي وتحسين صحة الرئتين، فضلًا عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى، مثل السرطان.

- الحصول على التطعيمات المناسبة:

ينبغي لمرضى الربو الاهتمام بالتطعيمات الموصى بها، خاصة لقاح الإنفلونزا، ومراجعة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة مدى استحقاقهم لقاحات كوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي RSV، وفقًا للتوصيات الطبية والفئات المستهدفة.

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

- الاهتمام بنظافة اليدين:

يساعد غسل اليدين بانتظام خلال أشهر الشتاء على تقليل انتقال العدوى التنفسية، التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو وإثارة النوبات.

- التخلص من الرطوبة والعفن داخل المنزل:

يمكن أن يؤدي العفن والرطوبة إلى تهيج الجهاز التنفسي، لذلك يُنصح بتهوية الغرف وفتح النوافذ عندما تسمح الظروف بذلك، والتعامل مع أماكن ظهور العفن وإزالة مسببات الرطوبة.

كما قد تساعد أجهزة تنقية الهواء في تقليل بعض الجسيمات والمهيجات الموجودة داخل المنزل، خاصة في الأماكن التي يتعرض فيها المريض للدخان.

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

- متابعة أعراض الربو خاصة أثناء الليل:

يجب الانتباه إلى الاستيقاظ ليلًا بسبب السعال أو الصفير أو ضيق التنفس، لأنها علامات قد تشير إلى أن الربو غير مسيطر عليه بصورة جيدة.

وينبغي مراجعة الطبيب إذا لم يخضع المريض لتقييم حالته خلال العام الماضي، أو إذا أصبح يحتاج إلى استخدام البخاخ أكثر من المعتاد.

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

تغيير جديد في بخاخات الربو.. لماذا لم يعد البخاخ الأزرق الخيار الأول؟

لفتت الطبيبة البريطانية إلى أن إرشادات علاج الربو في المملكة المتحدة شهدت تغييرات منذ نهاية عام 2024، إذ لم يعد البخاخ الأزرق الذي يحتوي على مادة سالبوتامول (Salbutamol) وحده الخيار المعتاد لمعظم المرضى.

ويرجع ذلك إلى أن البخاخ الأزرق يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتخفيف الأعراض بصورة سريعة، لكنه لا يعالج الالتهاب الأساسي المصاحب للربو.

وبالنسبة للبالغين والأطفال فوق 12 عامًا، أصبح الاتجاه العلاجي في الحالات المناسبة يعتمد على بخاخ مركب يجمع بين الكورتيزون المستنشق ومادة فورموتيرول (Formoterol)، التي تساعد على توسيع الشعب الهوائية سريعة المفعول.

ويختلف استخدام هذا البخاخ وفقًا لخطة العلاج، فقد يُستخدم عند الحاجة فقط، أو بصورة يومية مع جرعات إضافية عند ظهور الأعراض.

وشددت الطبيبة على أهمية التزام المرضى بالبخاخ الجديد وفق تعليمات الطبيب، وعدم التوقف عن استخدام العلاج أو تغييره من تلقاء أنفسهم.

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

متى يصبح ضيق التنفس حالة طارئة؟

حذرت الطبيبة من تجاهل نوبات الربو الشديدة، مؤكدة ضرورة طلب الإسعاف فورًا إذا واجه المريض صعوبة شديدة في التنفس، أو لم يتمكن من التحدث بجمل كاملة، أو لم يساعده البخاخ الموصوف في تخفيف الأعراض.

وفي هذه الحالة يجب الاتصال بالإسعاف وعدم الانتظار حتى تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها.