تقدم جينيسيس GV80 Royal Coupe موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات التصميم الكوبيه، في السوق السوق السعودي، حيث تجمع بين الطابع الرياضي والمساحة الداخلية الواسعة والتجهيزات الفاخرة.

تصميم جينيسيس GV80 Royal Coupe

تعتمد GV80 Royal Coupe على تصميم يجمع بين هيكل السيارات الرياضية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وتأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4,965 مم، وعرض يصل إلى 1,975 مم، وارتفاع قدره 1,710 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,955 مم، وتعتمد على جنوط ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

جينيسيس GV80 Royal Coupe

محرك V6 توين تيربو بقوة 415 حصانًا

تستمد جينيسيس GV80 Royal Coupe 2026 قوتها من محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر، مزود بشاحني توربو، ويولد قوة تبلغ 415 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 549 نيوتن متر.

وترتبط منظومة المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يعمل بالتعاون مع نظام دفع كليAWD ، كما تحصل السيارة على تقنية الهجين الخفيف MHEV بجهد كهربائي 48 فولت، وتضم السيارة خزان وقود بسعة 80 لترًا.

جينيسيس GV80 Royal Coupe

تجهيزات جينيسيس GV80 Royal Coupe

تضم المقصورة الداخلية شاشة بانورامية قياس 27 بوصة، تجمع بين عرض بيانات القيادة ونظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة ثانوية، ويدعم النظام الاتصال بالهواتف الذكية عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام ملاحة مدمج.

وتعتمد السيارة على نظام صوتي من Bang & Olufsen، بينما تأتي المقاعد بفرش من جلد النابا، ويحصل مقعدا السائق والراكب الأمامي على إمكانية التعديل الكهربائي، مع خاصية حفظ الذاكرة، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد.

جينيسيس GV80 Royal Coupe

كما تتضمن المقصورة مقودًا مكسوًا بالجلد متعدد الوظائف، مع خاصية الذاكرة، فيما يوفر نظام التكييف الأوتوماتيكي ثلاثي المناطق إمكانية ضبط درجات الحرارة بصورة مستقلة، إلى جانب فتحات تهوية خلفية وفلتر لتنقية الهواء.

سعر جينيسيس GV80 Royal Coupe موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في في السوق السعودي فئة GV80 Royal Coupe بسعر يبلغ 427,943 ريالًا سعوديًا.