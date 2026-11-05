اعتبارًا من السبت القادم.. تشغيل العيادات الخارجية لفترة مسائية بمستشفى الحسين الجامعي

أعلنت مستشفى الحسين الجامعي، التابعة لكلية طب البنين بجامعة الأزهر، عن بدء تشغيل العيادات الخارجية المسائية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، وذلك يوميًا من السبت إلى الخميس، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين والمتخصصين بكليات الطب.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا للدور الطبي والمجتمعي الذي تضطلع به المستشفى، وحرصًا على إتاحة الخبرات الطبية الجامعية للمواطنين بتكلفة ميسرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتوفير رعاية صحية متخصصة وفق أعلى المعايير الطبية.

وتشمل الخدمات المقدمة التخصصات التالية:

🔹 أولًا: العيادات الطبية اليومية

▪️ عيادة الباطنة العامة.

▪️ عيادة الجراحة العامة.

▪️ عيادة القلب.

▪️ عيادة الأمراض الصدرية.

▪️ عيادة الأطفال.

▪️ عيادة الأسنان.

▪️عيادة جراحة العظام

🔹 ثانياً: الخدمات التشخيصية

▪️ خدمات المعامل الطبية.

▪️ الأشعة العادية

💠قيمة الكشف الطبي: 200 جنيه فقط.

ويأتي تشغيل العيادات الخارجية المسائية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور/ محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وفي إطار المتابعة والاهتمام المستمر من الدكتور/ أحمد عبد الجليل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتور/ جمال سليمان، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، وبمتابعة الدكتور/ سامح الغندور، نائب مدير عام المستشفى لشؤون العيادات الخارجية.

