نشرة المرأة والمنوعات | احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. تحذير هام ورسالة لكل من يتناول القهوة فور الاستيقاظ

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

من التمرين إلي الطوارئ.. متى يتحول الإجهاد البدني إلي خطر على قلب الطفل؟

ماذا يحدث للدماغ عند تناول الفول السوداني؟

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هديك تمنها وبزيادة.. شاب يستغيث لإعادة البطة «سوسن» بعد سرقتها من أمام منزل والدته

تبدأ يومك بماء الليمون والعسل؟ .. فوائد قد لا تعرفها

تحذير هام ورسالة لكل من يتناول القهوة فور الاستيقاظ صباحًا .. إيه الحكاية؟

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

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نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد