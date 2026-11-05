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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الرمان وصحة الكلى.. فوائد خفية لا يعرفها كثير من المرضي

الرمان
الرمان
هاجر هانئ

اااليحتوي الرمان على مضادات أكسدة يدرسها الباحثون لفوائدها المحتملة للكلى. مع ذلك، لا تزال الأدلة على ذلك لدى البشر محدودة. وقد يحتاج بعض مرضى الكلى إلى مراقبة كميات الرمان التي يتناولونها لاحتوائه على البوتاسيوم.

كيف يمكن أن يفيد الرمان الكلى 


الرمان فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وتحتوي على المكونات النشطة التالية التي قد تعزز صحتك: 

إيلاجيك: حمض وحمض الغاليكالحمض ، الذي يحارب الالتهاب
بونيكالاجين:مضاد أكسدة قوي يحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة
الأنثوسيانينو:التي تساعد في مكافحة الأمراض وتمنح الثمرة لونها الزاهي


تشمل الفوائد المحتملة للرمان ومركباته النشطة فيما يتعلق بالكلى ما يلي: 

حماية كليتيك من التلف الناتج عن الأدوية أو المواد الكيميائية أو المعادن
تقليل الالتهاب
انخفاض النسيج الندبي في الكلى ( التليف))
إصلاح تلف الكلى
مساعدة كليتيك على تصفية الماء والفضلات بكفاءة
تشير الدراسات الأولية إلى أن مركبات الرمان قد تُقلل من الالتهاب وتلف الخلايا وتندب الكلى.
 ومع ذلك، لم يُثبت الباحثون بعد ما إذا كان تناول الرمان بانتظام يُوفر هذه الفوائد للإنسان.

الرمان

هل الرمان آمن للكلى؟


يُعدّ الرمان آمناً لمعظم الأشخاص. ومع ذلك، تجنّبه إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه.

إذا كنت تعاني من مرض في الكلى وارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، فيمكن لمقدم الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية الخاص بالكلى مساعدتك في تحديد حجم الحصة المناسبة. 

ضع في اعتبارك كمية البوتاسيوم التي قد تحتويها هذه الأطعمة والمشروبات: 

حبة رمان كاملة : 600 ملليغرام (ملغ)
نصف كوب من بذور الرمان : 200 ملغ
8 أونصات من عصير الرمان : ما يصل إلى 530 ملغ


إذا كنت تعاني من الحالات الصحية التالية، فاستشر مقدم الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية لمعرفة كمية الرمان الآمنة لك:

ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم
مرض الكلى المزمن : إذا كنت تعاني من مرض الكلى المزمن، فقد لا تتمكن كليتاك من تصفية البوتاسيوم من دمك بكفاءة. يمكن أن يؤدي تراكم البوتاسيوم إلى مشاكل في العضلات أو تلف في القلب. 
يخضع لغسيل الكلى
زراعة الكلى : استشر فريق زراعة الأعضاء قبل تناول الرمان أو عصيره لاحتمالية تفاعله مع أدوية منع رفض الجسم للعضو المزروع. 

الرمان مرضى الكلى البوتاسيوم الكلى الالتهاب إصلاح تلف الكلى

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