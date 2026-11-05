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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل ألم التبرز

فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الألم أثناء التبرز
فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الألم أثناء التبرز
رنا عصمت

تعد القراصيا، أو البرقوق المجفف، من الفواكه التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الإمساك وصعوبة التبرز، وهي مشكلة قد تزيد من الشعور بالألم والانزعاج لدى مرضى البواسير.

 وتتميز القراصيا باحتوائها على الألياف الغذائية ومادة السوربيتول، التي تساعد على تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء، ما يجعلها من الخيارات الغذائية التي يمكن إدخالها ضمن النظام الغذائي للمساعدة في تخفيف أعراض البواسير.

ما هي القراصيا وما آثارها على الجسم؟

فوائد القراصيا للبواسير..

1. تقليل الإمساك:

تحتوي القراصيا على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وزيادة انتظام التبرز، وهو أمر مهم لمرضى البواسير الذين قد يعانون من الإمساك المتكرر.

2. تليين البراز:

تحتوي القراصيا على السوربيتول، وهو سكر كحولي طبيعي له تأثير ملين، ويساعد على زيادة محتوى الماء في الأمعاء، ما يجعل البراز أكثر ليونة وأسهل في الإخراج.

3. تقليل الحزق أثناء التبرز:

عندما يصبح البراز أكثر ليونة، تقل الحاجة إلى الضغط الشديد أثناء دخول الحمام، وهو ما قد يساعد على تقليل تهيج البواسير والشعور بالألم.

4. دعم صحة الجهاز الهضمي:

تساعد الألياف الموجودة في القراصيا على دعم وظائف الأمعاء، كما تساهم في تغذية بعض أنواع البكتيريا النافعة الموجودة بالجهاز الهضمي.

ما الكمية المناسبة من القراصيا؟

يمكن تناول القراصيا باعتدال ضمن النظام الغذائي اليومي، مع زيادة الكمية تدريجيا لتجنب الانتفاخ والغازات أو الإسهال.

ووجدت مراجعة علمية منشورة في دورية Alimentary Pharmacology & Therapeutics أن تناول 100 جرام من البرقوق المجفف يوميا لمدة 3 أسابيع ساعد على تحسين عدد مرات التبرز وقوام البراز لدى أشخاص يعانون من الإمساك، مقارنة بمكملات السيليوم في إحدى التجارب.

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طرق تناول القراصيا..

يمكن تناول القراصيا بأكثر من طريقة، منها:

-تناولها مجففة كوجبة خفيفة.

- نقعها في الماء وتناول الثمار مع الماء.

- إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان.

- استخدامها مع سلطات الفواكه.

ومن المهم شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، لأن السوائل تساعد الألياف على أداء دورها في تحسين حركة الأمعاء.

هل القراصيا تعالج البواسير؟

رغم فوائد القراصيا في تخفيف الإمساك، فإنها ليست علاجا مباشرا للبواسير، ولا تغني عن العلاج الطبي عند الحاجة، لكنها قد تساعد على تقليل أحد العوامل التي تزيد الأعراض سوءا، وهو الإمساك والحزق أثناء التبرز.

وتوصي المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الهضمية بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب السوائل للمساعدة على جعل البراز أكثر ليونة وتسهيل خروجه، بما يدعم علاج البواسير والوقاية من تفاقمها.

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