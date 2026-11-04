جراحة دقيقة.. أطباء الأزهر ينجحون في استعدال اعوجاج معقد بالعمود الفقري لطفلين

نجح فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستعدال اعوجاج شديد ومعقد بالعمود الفقري لطفلين بتقنية الشد التدريجي، مما أسفر عن تصحيح الاعوجاج، وتحسن حالتهما الصحية وقدرتهما على الحركة وممارسة حياتهما بصورة طبيعية، مع متابعة طبية مكثفة؛ لضمان أفضل النتائج العلاجية.

وأجرى الجراحة فريق طبي من قسم جراحة العظام بالمستشفى، برئاسة الدكتور إبراهيم أبو عميرة، ضم: الدكتور صلاح السنوسي، والدكتور خميس محمد أحمد، والدكتور محمد موسى البشبيشي، والدكتور محمود جابر، والدكتور مصطفى خلف، والدكتور أحمد نور الدين، والدكتور إبراهيم حمدي، والدكتور عبد العزيز يوسف، والدكتور عبد اللاه عمار. كما ضم فريق التخدير: الدكتور محمد أبو العينين والدكتور وحيد محمد، والدكتور أحمد الديب، والدكتور أسامة ماهر، والدكتور سامي الجندي، كما أشرف على التمريض مصطفى البحراوي، ومنة ماهر.

وأوضح الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام، أن المستشفى استقبلت الحالتين، وأخضعتهما لفحوصات دقيقة وتقييم طبي شامل من قبل الفريق المتخصص؛ حيث تم دراسة الحالتين من مختلف الجوانب الطبية، وتقرر بناء على ذلك التدخل الجراحي لإنهاء معاناتهما، وذلك بدعم ومتابعة الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي، مدير الشؤون العلاجية، والدكتور بهاء الدين محمد، مدير قسم العمليات والإصابات والطوارئ.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مستشفيات جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، في تطوير الخدمات الطبية والجراحية، وإدخال التقنيات الحديثة في مختلف التخصصات، بما يدعم دورها في تقديم خدمات علاجية متقدمة، إلى جانب رسالتها التعليمية والبحثية في المجال الطبي، بإشراف من الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب للبنين بالقاهرة رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط.