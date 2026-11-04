رئيس جامعة الأزهر يفتتح أول وحدة رسم مخ عميق لتشخيص حالات الصرع المستعصية

افتتح الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ترافقه الدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، أول وحدة رسم مخ عميق في الجامعات المصرية، لتشخيص وعلاج حالات الصرع المستعصية، بقسم المخ والأعصاب، بمستشفى الزهراء الجامعي.

وحضر الافتتاح: الدكتور عبد الناصر حسين، رئيس البورد العربي للفسيولوجيا العصبية، والدكتورة آن علي عبد القادر، نائب رئيس البورد العربي، والدكتورة دعاء عبد المالك، مدير مستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور محمود فريد، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور نتاشن، الخبير الهندي المدرب الدولي في بورد العربي وأستاذ جراحات الصرع، والدكتور محسن القيعي أستاذ طب الأطفال، والدكتور محمود كامل العوضي، والدكتورة رشا عبد الحميد أستاذا جراحة المخ والأعصاب، ونخبة من أساتذة كلية الطب.

المنظومة الصحية في الأزهر

بدأ حفل الافتتاح الذي قدمته الدكتورة مريم غانم، مدرس جراحة المخ والأعصاب بتلاوة قرآنية، ثم كلمة ترحيبية بالضيوف قدمها الدكتور محمود فريد، رئيس قسم المخ والأعصاب، موكدًا أن المنظومة الصحية في الأزهر الشريف ممثلة في مستشفى الزهراء بجامعة الأزهر حققت سبقًا مهمًا في تاريخ التطور الطبي في مصر، بافتتاح وحدة رسم المخ العميق، مشيرًا إلى أنها ستقدم خدمة طبية مجتمعية مهمة.

وفي كلمته بحفل الافتتاح، رحب الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر بالضيوف وفي مقدمتهم: الدكتور عبد الناصر حسين، رئيس البورد العربي للفسيولوجيا العصبية، والدكتورة آن علي عبد القادر، نائب رئيس البورد العربي، وجميع الحضور من أساتذة طب الأزهر والكوادر الطبية بمستشفى الزهراء، ناقلًا إليهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مقدمًا التهنئة لإدارة المستشفى ولقسم المخ والأعصاب بهذا الإنجاز الطبي غير المسبوق في الجامعات المصرية ومستشفياتها الجامعية بافتتاح وحدة رسم المخ العميق للتشخيص الجراحي لحالات الصرع المستعصية.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بما حققته كلية طب البنات بالقاهرة ومستشفى الزهراء الجامعي التابعة للكلية من إنجازات طبية، وكان آخرها حصولهما على شهادتي "الأيزو" في البصمة الكربونية والخدمة المجتمعية، متحدثًا عن تاريخ الطب في العالم العربي وكيف أن علماء الأزهر كانوا سابقين في هذا التخصص، ودور مشايخه في دعم تطور الطب ضاربًا المثل بالشيخ العطار، وهو أول من أفتى بالتشريح، داعيًا الله- تعالى- بالتوفيق لإدارة الكلية ومستشفى الزهراء الجامعي.

من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات بالحضور، مؤكدة أن افتتاح اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة كلية طب البنات؛ إذ تُمثل أول وحدة متخصصة لاكتشاف حالات الصرع في مصر، مقدمة الشكر لجميع المساهمين في إنشاءها وجهودهم المستمرة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدة أن الوحدة ستكون منارة شفاء يُنتفع به.

وتحدث الدكتور عبد الناصر حسين، رئيس البورد العربي للفسيولوجيا العصبية، معربًا عن سعادته بافتتاح وحدة رسم المخ العميق بمستشفى الزهراء، مشيدًا بتطور الخدمات الطبية التي يقدمها الأزهر الشريف في مستشفياته الجامعية، مقدمًا الشكر إلى رئيس الجامعة وعميدة كلية الطب والعاملين بمستشفى الزهراء، لافتًا إلى أن الإنجازات الطبية في العالم العربي تأتي من مصر، وأن الدول العربية لديها الإمكانات والطاقات الإبداعية التي يجب استغلالها استغلالًا أمثل.

وفي سياق متصل، عبرت الدكتورة دعاء عبد المالك، مدير مستشفى الزهراء عن سعادتها بتحول المستشفى إلى صانعة للعلم، مشيدة بالقدرات والكفاءات الطبية بالمستشفى الذين يمتلكون القدرة على العمل والإنجاز بروح الفريق.

كما وقع الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ممثلَةً في قسم جراحة المخ والأعصاب وكلية طب البنات بالقاهرة والبورد العربي للفسيولوجيا العصبية للتشخيص الجراحي لحالات الصرع المستعصية، ومثَّله رئيسه الدكتور عبد الناصر حسين.

كما أهدت إدارة مستشفى الزهراء وعميدة كلية الطب الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة درعًا؛ لدعمه المستمر للمستشفى، بما ينعكس على جودة خدماتها الطبية التي تقدمها للمرضى والمترددين عليها.