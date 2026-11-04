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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : انخفاض الحرارة غدا 3 درجات.. وأجواء أقرب للشتاء اعتبارا من الجمعة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن البلاد ستتأثر اعتبارا من يوم غد الخميس بكتل هوائية شمالية معتدلة معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط بالتزامن مع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا ؛ مما يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتسهم في انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة.

وقالت غانم: إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا غدا بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية على أن تتوالى الانخفاضات خلال الأيام المقبلة.. موضحة أن الانخفاض الأول سيشمل أغلب محافظات شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد على أن يمتد تدريجيا إلى محافظات الصعيد اعتبارا من الجمعة وعلى مدار الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى الطقس غدا سيكون مائلا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات الشمالية وأكثر حرارة على جنوب الصعيد .. لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح على القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل ما بين 18 و19 درجة مئوية بينما تسجل في المدن الجديدة ما بين 16 و17 درجة مئوية.

الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل

وأوضحت أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون مائلة للبرودة إلى باردة على معظم أنحاء الجمهورية خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع تجاوز الفروق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات مئوية الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى التغيرات الملحوظة في درجات الحرارة بين النهار والليل.

وحذرت غانم من تكون شبورة مائية غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأنها قد تكون كثيفة أحيانا، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وذلك خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا ثم تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس التي تحسن مستوى الرؤية على أغلب الطرق.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا ، بنسب حدوث تتجاوز 40%، على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تغزر أحيانا مع تقدم ساعات المساء ودخول فترات الليل خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وقالت : إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسب حدوث تتراوح بين 10 و20% على مناطق متفرقة من مدن القناة وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى .. لافتة إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت استمرار تأثير المنخفضات الجوية لتشمل يوم الجمعة مع استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية .. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح خلال الأسبوع المقبل ما بين 24 و26 درجة مئوية، بما يعزز الإحساس بأجواء أقرب إلى الأجواء الشتوية بدءا من الجمعة.

وشددت على أن المناطق الساحلية ستكون الأكثر تأثرا بفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين، وقد تشهد أمطارا متفاوتة الشدة تصل إلى الغزارة أحيانا .. مطالبة المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية واتخاذ الحيطة والحذر خلال فترات سقوط الأمطار.

ونصحت غانم المواطنين بالتخلي تماما عن الملابس الصيفية، والاعتماد على الملابس الخريفية المناسبة طوال اليوم، في ظل الانخفاضات المتوقعة في درجات الحرارة، مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بسبب الأجواء المائلة للبرودة إلى الباردة.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية كتل هوائية شمالية منخفض جوي في طبقات الجو العليا

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