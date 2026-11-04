وفاة شاب متأثرًا بإصاباته بعد سقوطه داخل منور عقار بمرسى مطروح

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه للسقوط من أعلى سطح أحد العقارات، ، ليسقط داخل منور المبنى داخل مدينة مرسى مطروح.

وشهدت الواقعة سقوط الشاب أحمد محسن من أعلى سطح أحد العقارات، ، ليسقط داخل منور المبنى، ما تسبب في إصابته بكسور متفرقة وارتجاج بالمخ، وفقدانه الوعي.

وعلى الفور، جرى نقله إلى مستشفى مطروح العام، حيث استقبلته الأطقم الطبية في حالة حرجة، وجرى إيداعه بقسم العناية المركزة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز إصاباته، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بها.

وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، لحين انتهاء الإجراءات القانونية، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.