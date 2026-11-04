بسم الله ماشاء الله.. الرئيس السيسي يحتضن ميار عثمان ويقبل رأسها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته العاشرة لعام 2026، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الرئيس السيسي بتقبيل رأس ميار عثمان وقالها لها:" بسم الله ماشاءالله..مبروك يا جميل".

وهنأ الرئيس الطالبة وأسرتها على هذا الإنجاز، وشجعها على مواصلة الدراسة والاهتمام باللغة العربية، كما منحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية، تقديرًا لتفوقها، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة يأتي في إطار حرص الدولة على إبراز النابغين والمتفوقين والموهوبين والتعريف بإنجازاتهم.