محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 685 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 685 طنًا، بواقع 230 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و80 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و60 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و50 طنًا بكل من حي أول طنطا ومركز ومدينة سمنود، و45 طنًا بمركز طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تم رفع 40 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى ومركز ومدينة كفر الزيات، و25 طنًا بكل من حي ثان طنطا ومركز ومدينة قطور، و20 طنًا بكل من مركز ومدينة السنطة ومركز ومدينة بسيون.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.