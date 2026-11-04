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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تضعي هذه الأشياء فوق الثلاجة.. أخطاء شائعة في ترتيب المطبخ

الثلاجة
الثلاجة
أسماء عبد الحفيظ

تعتاد بعض ربات البيوت استغلال المساحات الموجودة في المطبخ بأفضل طريقة ممكنة، خاصة في المنازل الصغيرة التي تحتاج إلى حلول عملية لتخزين الأدوات والأغراض اليومية، وتعد المساحة الموجودة أعلى الثلاجة من الأماكن التي تستخدمها بعض الأسر لوضع الأواني والأجهزة والعبوات المختلفة.

لا تضعي هذه الأشياء فوق الثلاجة.. أخطاء شائعة في ترتيب المطبخ

لكن وضع الأشياء فوق الثلاجة دون مراعاة طبيعتها ووزنها وطريقة تشغيل الجهاز قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالنظافة والسلامة وكفاءة الاستخدام، كما أن بعض الأغراض قد تتأثر بالحرارة أو تتعرض للسقوط.

أشياء لا تضعيها فوق الثلاجة

لا تضعي هذه الأشياء فوق الثلاجة.. أخطاء شائعة في ترتيب المطبخ

حذر ربيع محمد فني صيانة الأجهزة المنزلية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من أن هناك مجموعة من الأغراض التي يفضل عدم تخزينها أعلى الثلاجة، خاصة إذا كانت ثقيلة أو قابلة للتلف أو تحتاج إلى ظروف تخزين محددة.

1- الأجهزة الكهربائية الثقيلة

وضع أجهزة مثل الميكروويف أو الأجهزة المنزلية الثقيلة فوق الثلاجة ليس اختيارًا مناسبًا في معظم الحالات، لأن وزنها قد يؤثر في سلامة السطح، كما أن الاهتزاز أو عدم ثبات الجهاز قد يزيد خطر سقوطه.

ويجب الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة بشأن المساحة المطلوبة حول الثلاجة والأحمال المسموح بوضعها فوقها.

2- الأطعمة القابلة للتلف

قد تضع بعض الأسر الخبز أو الفاكهة أو بعض الأطعمة فوق الثلاجة بشكل مؤقت، لكن هذه المنطقة قد تكون أكثر دفئًا من الأماكن الأخرى بسبب حرارة تشغيل الجهاز.

ولذلك لا يفضل تخزين الأطعمة الحساسة للحرارة في هذا المكان، مع ضرورة حفظ كل نوع من الطعام وفقًا لظروف التخزين المناسبة له.

3- الأدوية والمستحضرات الطبية

لا ينبغي وضع الأدوية فوق الثلاجة لمجرد سهولة الوصول إليها، لأن بعض الأدوية تحتاج إلى درجات حرارة محددة للحفاظ على جودتها، كما أن الحرارة والرطوبة قد تؤثران في بعض المستحضرات.

والأفضل الاحتفاظ بالأدوية في مكان جاف ومناسب وفقًا للتعليمات المدونة على العبوة، مع إبعادها عن متناول الأطفال.

4- المنظفات والمواد الكيميائية

وضع عبوات المنظفات أو المبيدات الحشرية فوق الثلاجة قد يكون خطرًا، خاصة إذا كانت العبوات غير محكمة الغلق أو يمكن أن تسقط أثناء تحريك الأشياء.

كما يجب عدم تخزين المنظفات بالقرب من الأطعمة أو أدوات إعداد الطعام، ويفضل وضعها في خزانة مخصصة وآمنة بعيدًا عن الأطفال.

5- الأواني الزجاجية القابلة للكسر

قد يؤدي وضع الأكواب والأطباق الزجاجية أعلى الثلاجة إلى زيادة احتمالات سقوطها عند فتح الأبواب أو تحريك الأغراض المجاورة، خاصة إذا لم تكن المساحة مستقرة.

لذلك يفضل تخزين هذه الأدوات في دواليب المطبخ المخصصة لها، مع وضع الأشياء الثقيلة في الأرفف السفلية.

6- الأشياء التي تسد فتحات التهوية

من الأخطاء المهمة وضع الأغراض بطريقة تعيق التهوية حول الثلاجة، لأن الجهاز يحتاج إلى مساحة مناسبة لتبديد الحرارة الناتجة عن تشغيله.

وقد تؤدي مخالفة المسافات المحددة في دليل الاستخدام إلى التأثير في كفاءة التبريد وزيادة استهلاك الطاقة في بعض الحالات.

لماذا لا يفضل تكديس الأغراض فوق الثلاجة؟

تراكم الأغراض فوق الثلاجة يجعل تنظيف المنطقة أكثر صعوبة، وقد يسمح بتجمع الأتربة والدهون الناتجة عن الطهي، خاصة إذا كانت الثلاجة قريبة من البوتاجاز.

كما أن تكديس الأشياء قد يجعل الوصول إلى الأغراض الموجودة في الأعلى غير آمن، ويزيد احتمالات سقوطها أثناء الاستخدام اليومي.

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي وضع أشياء غير مناسبة فوق الجهاز إلى إعاقة الصيانة أو مخالفة تعليمات الشركة المصنعة.

الطريقة الصحيحة لاستغلال المساحة فوق الثلاجة

يمكن الاستفادة من المساحة الموجودة أعلى الثلاجة بطريقة أكثر تنظيمًا من خلال اتباع النصائح التالية:

  1. راجعي دليل استخدام الثلاجة لمعرفة المساحة المطلوبة للتهوية.
  2. تجنبي وضع الأجهزة الكهربائية الثقيلة فوقها.
  3. لا تضعي أطعمة تحتاج إلى التبريد أو الحفظ في درجة حرارة محددة.
  4. استخدمي خزائن تخزين مستقلة إذا كانت المساحة تسمح بذلك.
  5. تجنبي تخزين الأدوات الزجاجية أو الأشياء القابلة للسقوط.
  6. نظفي المنطقة بانتظام لمنع تراكم الدهون والأتربة.
  7. لا تضعي أي أغراض بالقرب من فتحات التهوية.
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