مليون جنيه من مستقبل وطن لدعم تعليم المنيا وسداد مصروفات غير القادرين.. صور

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والامين العام للحزب بديوان عام محافظة المنيا خلال زيارته للمحافظة، ضمن جولة ميدانية تشمل عددًا من المواقع الخدمية والحزبية، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن.

وخلال اللقاء قدم حزب مستقبل وطن شيكًا بقيمة مليون جنيه لدعم قطاع التعليم بمحافظة المنيا، والمساهمة في سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في حضور صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم

ويتضمن برنامج الجولة تفقد مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين بشارع طه حسين، وزيارة القافلة الطبية باستراحة المحافظة على كورنيش النيل، للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب زيارة المستشفى الجامعي بجامعة المنيا.

ومن المقرر أن تختتم الزيارة بعقد لقاء تنظيمي لقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بالمتحف الأتوني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والحزبية.