قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع درجات الحرارة.. هجوم إلكتروني يضرب مراكز الدم الفرنسية
انا مصدوم.. وائل القباني ينتقد إدارة الزمالك ويفجر تساؤلات بشأن مصير أموال النادي
الداخلية تكشف حقيقة إدعاءات رجل وسيدة بقيام ضابط شرطة بالنصب عليهم
رسميًا.. رافاييل نادال مرشح للانضمام إلى مجلس إدارة ريال مدريد
رئيس الوزراء يستقبل رئيسة جمهورية سلوفينيا لبحث سبل التعاون بين البلدين
حمى قرى إسنا تثير التساؤلات.. الصحة تكشف حقيقة العدوى وتحذر من انتشار الإنفلونزا خلال الخريف
اتفاق مكة الدفاعي.. محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع
الشعب قال كلمته.. ردود أفعال عالمية بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونجرس
عبير قواس.. أول أمريكية من أصل فلسطيني ومحجبة تفوز بمقعد في مجلس شيوخ نيويورك بنسبة 75%
إلهام شاهين تقاضي مرتضى منصور بعد تصريحاته الأخيرة.. خاص
هيئة الدواء: مصر تضم 86 ألفًا و600 صيدلية لتوفير الخدمات الدوائية للمواطنين
رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رفع درجات الحرارة.. هجوم إلكتروني يضرب مراكز الدم الفرنسية

هجوم إلكتروني يضرب مراكز الدم الفرنسية
هجوم إلكتروني يضرب مراكز الدم الفرنسية
ناصر السيد

صرحت السلطات الفرنسية بأن هجوماً إلكترونياً استهدف عدداً من مراكز تخزين الدم، حيث سعى المهاجمون إلى رفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية للغاية، إلا أنه تم إحباط الهجوم قبل أن يتسبب في أي ضرر لمنتجات الدم أو العينات المخزنة.

هجوم إلكتروني يضرب مراكز الدم الفرنسية

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب تقارير صدرت هذا الأسبوع عن سلاسل متاجر كبرى في عدة دول أوروبية، أفادت بتعرض أجهزة التبريد والتجميد لديها لعمليات اختراق عن بُعد أدت إلى رفع درجات حرارتها، مما تسبب في تلف أطنان من المواد الغذائية وخسائر مالية قُدّرت بملايين الدولارات (اليوروهات).

وذكرت "هيئة الدم الفرنسية" (EFS) في بيان لها، أنه جرى يوم الاثنين رفع "حدود درجات الحرارة وإعدادات إذابة الجليد إلى مستويات عالية للغاية" في ثلاثة مواقع تابعة لها مخصصة لتخزين البلازما، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأكدت الهيئة أنه "لم تُسجَّل أي تداعيات صحية، ولم تُفقد أي من منتجات الدم". 

وقد استهدف الهجوم الإلكتروني أحد موردي معدات التبريد في المواقع الثلاثة التابعة للهيئة.

وأوضح البيان أن المنتجات المخزنة -وهي عبارة عن أكياس من البلازما مخصصة لعمليات نقل الدم أو لتصنيع الأدوية- قد نُقلت إلى أماكن أخرى أو وُضعت في ظروف آمنة.

وأضاف البيان: "تمكنت أنظمة المراقبة والإنذار من رصد هذه الاختلالات بسرعة، مما أتاح للموظفين اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة منتجات الدم والعينات وعدم تعرضها لأي ضرر".

كما أكدت هيئة الدم الفرنسية أن عمليات جمع الدم وتوزيعه مستمرة دون انقطاع، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمرضى في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.

وتجري الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في فرنسا، بالتعاون مع وزارة الصحة، تحقيقاً حول ملابسات هذه الحادثة.

رفع درجات الحرارة هجوم إلكتروني مراكز الدم الفرنسية هجوم إلكتروني يضرب مراكز الدم تخزين الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكونجرس

رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة

الذهب

الذهب يتخطى عتبة 4000 دولار مجددا بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

علم الاتحاد الأوروبي

أوروبا تطلب من مواطنيها الاستعداد لـ72 ساعة دون مساعدة

وزير التربية والتعليم

ننشر خريطة توزيع 20340 معلم واخصائي مساعد تقرر تعيينهم بمختلف المحافظات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

استقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي

استقالة وزير النقل الإسباني بعد حادث تصادم قطارين في توليدو ومصرع 69 شخصًا

عداد الكهرباء القديم

ادفع مقدما.. خدمة جديدة للعدادات الكهرباء القديمة

أوباما وترامب

رسالة من الشعب الأمريكي.. أول تعليق من أوباما بعد الهزيمة الساحقة لحزب ترامب

ترشيحاتنا

ممثل وفد السودان

السودان يطرح 8 مطالب لتطوير الإعلام العربي ويطالب بإغلاق مؤسسات إعلامية

مندوب الوفد العراقي

العراق: ندعو لإنشاء أرشيف رقمي عربي يوثق انتهاكات الاحتلال

ممثل وفد الأردن

الأردن يدعو إلى تطوير منظومة الإعلام العربي وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية

بالصور

طريقة عمل خبز الطاسة بدون فرن وبمكونات بسيطة

خبز الطاسة
خبز الطاسة
خبز الطاسة

لماذا نشعر بالراحة عند ترتيب المنزل والتخلّص من الفوضى؟ .. السر وراء تحسّن المزاج

المنزل
المنزل
المنزل

هل غسل الشعر يوميًا يُسبّب زيادة تساقطه؟ .. احذري هذه الأخطاء

غسل الشعر
غسل الشعر
غسل الشعر

مثل الكافيهات .. طريقة عمل الكاكاو الساخن برغوة كثيفة

رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن

فيديو

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

رامي إمام وعادل إمام

رامي إمام يكشف عن رأيه في إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد