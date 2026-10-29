البنتاجون يحقق في هجوم سيبراني وراء أعطال بعدة قواعد عسكرية

يحقق البنتاجون فيما إذا كان متسللون تسببوا في تعطل أجهزة التجميد في المتاجر الموجودة داخل القواعد العسكرية الأمريكية خلال أغسطس الماضي، وذلك بعد هجوم مماثل استهدف مئات المتاجر الكبرى في فرنسا الشهر الجاري.

تعطّل مفاجئ في الثلاجات يتلف المواد الغذائية

وأفاد أربعة مسؤولين لوكالة رويترز، اليوم الخميس بأن المحققين يتعاملون مع الحوادث التي وقعت في الولايات المتحدة على أنها هجوم إلكتروني مشتبه به، وقال أحد المسؤولين إنهم تحدثوا أيضاً مع الشرطة الفرنسية بشأن القضية الأحدث.

وبدأت المشاكل في الولايات المتحدة في أواخر أغسطس، عندما تحولت الثلاجات والمجمدات في المتاجر العسكرية، وهي متاجر المواد الغذائية داخل القواعد الأمريكية، إلى وضع إزالة الجليد وارتفعت درجة حرارتها، مما أدى إلى تلف الطعام.

وأفادت صحيفة "ستارز آند سترايبس" أن ست قواعد عسكرية على الأقل أبلغت عن مشاكل، بما في ذلك قاعدة فورت هواشوكا في أريزونا وقاعدة فورت إروين في كاليفورنيا.

في ذلك الوقت، أكد البنتاجون أن بعض المتاجر العسكرية واجهت مشاكل في التبريد لكنه لم يذكر السبب، حسبما ذكرت صحيفة "ميليتاري تايمز".

الجيش ووحدة الجرائم السيبرانية يدخلان على الخط

وبدأ محققون من الجيش والقوات الجوية، بمن فيهم وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للجيش، التحقيق في هذه الإخفاقات بعد وقت قصير، وانضمت قيادة العمليات الإلكترونية الأمريكية، الذراع العملياتية الإلكترونية للجيش، إلى التحقيق لاحقاً.

وأبلغ البنتاجون وكالة رويترز أن فريقه "يعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء من الوكالات الأخرى ووكالات إنفاذ القانون".

الهجوم الفرنسي يكشف ثغرة في أنظمة دانفوس

وتُقدّم الحوادث الفرنسية للمحققين خيطاً محتملاً. ففي منتصف أكتوبر، أفادت التقارير أن مهاجمين قاموا بتغيير إعدادات أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، مما تسبب في ذوبان الجليد عنها طوال الليل.

وارتفعت درجات الحرارة داخل بعض الوحدات إلى حوالي 50 درجة مئوية. وتأثر حوالي 150 متجراً من متاجر إنترمارشيه ونحو 100 متجر من متاجر سوبر يو.

واستخدمت العديد من المتاجر الفرنسية صناديق تحكم من صنع شركة دانفوس الدنماركية المتخصصة في التبريد، وأبلغت الشركة وكالة رويترز أن العديد من الوحدات المتضررة كانت قديمة أو تعمل ببرامج قديمة، ولم ترد الشركة على استفسارات الوكالة بشأن الحوادث التي وقعت في الولايات المتحدة.

ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت المتاجر العسكرية تستخدم معدات دانفوس. ومع ذلك، تشير سجلات متجر واحد على الأقل، في قاعدة إل سنترو الجوية البحرية في كاليفورنيا، إلى وجود نظام تحكم من دانفوس.

ثغرة خطيرة تسمح بالسيطرة الكاملة

هناك أيضاً مخاوف أمنية محتملة تتعلق بمعدات الشركة، وفقا للتقرير، ففي أغسطس، أبلغت شركة الأمن السيبراني "كلاروتي" عن ثغرات أمنية في أنظمة التحكم بالتبريد المصنعة من قبل شركتي "دانفوس" و"كوبلاند"، وتضمنت هذه الثغرات تسجيل دخول مخفياً قد يسمح للمهاجم بالسيطرة الكاملة على النظام، وقد أصدرت "دانفوس" منذ ذلك الحين تحديثاً لإصلاح هذه الثغرة.

ولا تُثبت الثغرات الأمنية استخدامها في أي من الحادثتين، ولم يؤكد البنتاجون أن أي شخص تمكن من الوصول إلى أنظمة المتجر العسكري، أو يوضح سبب الأعطال.

وتدير الوكالة العسكرية المسؤولة عن المتاجر 235 متجراً تموينياً حول العالم، ولم يُحدد المحققون بعد ما إذا كان الهجوم المشتبه به قد أثر على أنظمة أخرى غير المتاجر التي تم الإبلاغ فيها عن أعطال التبريد.