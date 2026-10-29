عاوزة تبقى مذيعة باللغة العربية.. والد الطفلة ميار يكشف لصدى البلد رحلة التتويج بلقب تحدي القراءة العربي

توجت الطفلة المصرية ميار عثمان بلقب الدورة العاشرة من مسابقة «تحدي القراءة العربي»، التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، صباح الخميس 29 أكتوبر 2026، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد منافسة واسعة شارك فيها أكثر من 40 مليون تلميذ وتلميذة من مختلف أنحاء العالم.



وفي أول تعليق لوالد البطلة ميار محمد عثمان لصدي البلد، قائلا، ​"الحمد لله.. فرحتنا لا توصف ولا تسعها الأرض، هذا اليوم هو ثمرة تعب وسنوات طويلة من الشغف والحب الحقيقي للقراءة الذي وُلد مع ابنتي ميار منذ أن كانت في الصف الثالث الابتدائي."



​وأضاف أن "المسابقة في أساسها تشترط قراءة 50 كتاباً لاجتياز مراحلها، لكن ميار بفضل شغفها الكبير لم تتوقف عند هذا الحد، بل واصلت الإبحار في عوالم المعرفة حتى قرأت بالفعل 70 كتاباً متنوعاً في شتى العلوم والآداب لكي تحصد المركز الأول بجدارة وطموحها لا يتوقف هنا أبداً، فبإذن الله ستواصل القراءة والاطلاع خلال الفترة المقبلة حتى تكمل 100 كتاب وأكثر، فالقراءة بالنسبة لها أسلوب حياة وليست مجرد مسابقة."

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عن بداية رحلتها

وتابع "ميار لم تكن تقرأ لمجرد حصد جوائز، فالكتب والقصص والشعر كان جزءاً لا يتجزأ من شخصيتها منذ أن كانت في سنة ثالثة ابتدائي؛ كانت تنهمر في القراءة بشغف عجيب، والكتاب كان رفيقها الدائم."

​وعن دور البيئة المحيطة بميار في هذا الإنجاز الكبير

وجّه والدها الشكر الجزيل لكل من دعموها، قائلًا: نجاح ميار لم يكن ليتحقق بمفردها؛ فمنذ خطواتها الأولى وجدت كل الدعم والتشجيع داخل مدرستها العريقة (مدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية ببرج البرلس)، ومكتبة المدرسة التي مثلت لها الملاذ والكنز الذي غذى حبها للطلع والمعرفة، بجانب معلميها الأفاضل الذين لم يبخلوا عليها بتوجيه أو مساندة، وصولاً لكل المسؤولين في وزارة التربية، وخاصة أن والدتها مدرسة لغة عربية

أما عن مستقبلها، فميار لديها شغف كبير بلغة الضاد، وحلمها الأكبر الذي تسعى إليه وتخطط له منذ الآن هو ان تلتحق بكلية الإعلام، لتصبح في المستقبل مذيعة بارعة تقدم البرامج باللغة العربية الفصحى، لتستثمر هذا العشق للكلمة والقراءة في خدمة رسالة إعلامية هادفة."

"أكبر حلم يراود ميار ويراودنا جميعاً كأب وأم، وأعظم أمنية لقلب ابنتي اليوم وهي ترفع اسم مصر عالياً، هو أن ينالها شرف التكريم الخاص من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نتمنى أن نلتقي برئيس الجمهورية، وأن تهدي هذا الفوز وهذا اللقب العربي الكبير لسيادته، تعبيرًا عن حبها وتقديرها لدعمه المستمر للشباب والأطفال وللعلم والمعرفة.

ما أهداف "تحدى القراءة"؟

ويهدف التحدي، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في 2015، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة في الوطن العربي والعالم، وتطوير مهارات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وترسيخ حب اللغة العربية لدى الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على استخدامها في حياتهم اليومية.

ويسعى التحدي إلى ترسيخ حب المعرفة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة، وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والأسر في غرس ثقافة القراءة، إلى جانب تعريف النشء بثقافات الشعوب الأخرى، وترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وتشجيع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.