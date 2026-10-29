بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك

نشر السيد أحمد محمد مدير مدرسة بسوهاج، استقالته عبر فيس بوك، وقال فيها: تم استبعادي من المدرسة بدون خطاب مختوم من الإدارة التعليمية وبدون قرار من الشئون القانونية، وتم نقلي لمدرسة في أطراف مدينة جبلية مما عرضني لتعب صحي ومالي.

وقال: جاء استبعادي بعد أن عانيت من ضغوط من إدارة طما التعليمية لدفع مبلغ 18 ألف جنيه سنويا من قوت أولادي لسد تكاليف خامات الامتحانات الشهرية وامتحانات نصف العام وآخر العام، بالإضافة للضغط عليا لقبول خطابات تعيين بالحصة من قبل الإدارة التعليمية لغير المختصين "وإلا يتم استبعادي".

وكان قد ثمّن محمد عبد اللطيف جهود مديري المدارس خلال العامين الماضيين، وما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق انتظام العملية التعليمية، وعودة الطلاب إلى المدارس، والتعامل مع مشكلات الكثافات الطلابية، والعمل على سد العجز في أعداد المعلمين.

وأشاد الوزير بالخبرات العملية الكبيرة التي يمتلكها مديرو المدارس، باعتبارهم الأقرب إلى واقع العملية التعليمية داخل الفصول والمدارس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار بذل أقصى الجهود، ومزيدًا من العمل والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على بناء القرارات التعليمية من داخل الميدان التعليمي، ومن واقع خبرات المعلمين داخل الفصول، باعتبارهم الأكثر ارتباطًا بالتحديات الفعلية التي تواجه العملية التعليمية.

وشدد الوزير على أن مديري المدارس والمعلمين يمثلون شركاء أساسيين في صناعة القرارات التعليمية وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا حرصه على مواصلة الحوار المباشر مع عناصر المنظومة التعليمية والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في تطوير الأداء.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن نجاح منظومة التعليم يرتبط بصورة مباشرة بقوة الإدارة المدرسية وقدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذ القواعد المنظمة للعمل، مشددًا على أن مدير المدرسة يمثل المسؤول المباشر عن انتظام العمل داخل المدرسة، وعن التعامل الفوري مع المشكلات والتحديات التي قد تؤثر على العملية التعليمية.