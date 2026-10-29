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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
آية التيجي

يُعد طاجن السجق بالخضار من الأكلات الشهية التي تناسب وجبة الغداء، إذ يجمع بين مذاق السجق المميز والخضراوات المتنوعة والتوابل العطرية التي تمنحه نكهة غنية ومختلفة. ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة، مع تسوية المكونات في الفرن حتى تتجانس النكهات ويصبح الطاجن جاهزًا للتقديم ساخنًا.

وتقدم وصفة طاجن السجق بالخضار على طريقة الشيف عمر إسماعيل مزيجًا من البطاطس والجزر والفلفل الملون، مع صلصة الطماطم والبصل والثوم، وإضافات مثل الروزماري والزعتر والحبهان وجوزة الطيب، للحصول على وجبة مناسبة لمحبي الأكلات المنزلية المميزة.

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

مقادير طاجن السجق بالخضار:

لتحضير طاجن سجق بالخضار على طريقة الشيف عمر إسماعيل، جهزي المكونات التالية:

نصف كيلو سجق.

2 حبة بطاطس.

طماطم حسب الحاجة.

بصلة كبيرة.

2 حبة جزر.

فلفل أحمر.

فلفل أصفر.

فلفل أخضر حار.

3 فصوص ثوم.

نصف كوب زبدة.

عيدان روزماري.

عيدان زعتر.

حبهان مطحون.

مرقة لحم.

جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

زيت للتشويح.

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن:

- تحضير صلصة الطماطم: في البداية، ضعي الطماطم والبصل المقطع في إناء على النار مع قليل من الزيت، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والحبهان المطحون وجوزة الطيب والروزماري والزعتر والثوم، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتسبك الطماطم وتتداخل النكهات.

- إضافة مرقة اللحم: أضيفي مرقة اللحم إلى خليط الطماطم والبصل، واتركيه على النار حتى يصل إلى الغليان، ثم ارفعيه جانبًا لحين تجهيز باقي المكونات.

- تشويح البطاطس والجزر: في طاسة على النار، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي البطاطس والجزر بعد تقطيعهما، وقلبيهما حتى يبدأ لونهما في التغير ويكتسبا نكهة الزبدة.

- إضافة السجق والفلفل والتوابل:أضيفي الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والفلفل الأخضر الحار والسجق إلى الطاسة، ثم ضعي الروزماري والزعتر والحبهان وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود. قلبي المكونات لبضع دقائق حتى تتشوح جيدًا.

- تجهيز الطاجن: انقلي خليط السجق والخضار إلى طاجن مناسب للفرن، ثم وزعي فوقه خليط الطماطم ومرقة اللحم، حتى تتشرب المكونات الصلصة أثناء التسوية.

- تسوية طاجن السجق بالخضار: أدخلي الطاجن إلى فرن مسخن مسبقًا، واتركيه حتى ينضج السجق والخضراوات تمامًا وتتجانس النكهات. تختلف مدة التسوية بحسب حجم قطع الخضار ونوع الفرن، لذلك يُفضل التأكد من اكتمال النضج قبل التقديم.

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

سر نجاح طاجن السجق بالخضار

ـ تقطيع البطاطس والجزر إلى قطع متقاربة الحجم يساعد على نضجهما بالتساوي.

ـ تشويح السجق والخضراوات قبل إدخالها الفرن يمنح الطاجن نكهة أغنى.

ـ عدم الإفراط في إضافة الملح، لأن السجق ومرقة اللحم قد يحتويان بالفعل على كمية من الصوديوم.

ـ استخدام الروزماري والزعتر باعتدال حتى لا تطغى نكهتهما على مذاق السجق والخضراوات.

ـ يُقدم طاجن السجق بالخضار ساخنًا، ويمكن تناوله مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء، ليكون وجبة متكاملة ومتنوعة على مائدة الغداء.

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بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

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