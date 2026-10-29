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تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن
عبد العزيز جمال

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركات متباينة خلال تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026، مع تراجع الأسعار خلال التعاملات المسائية تحت ضغط انخفاض سعر الأونصة عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.

وتحظى أسعار الذهب اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتغيرات سعر الصرف، إلى جانب ترقب تأثير قرارات السياسة النقدية على حركة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
 

سعر الذهب اليوم


ويظل عيار 21 المؤشر الأبرز لتحركات الذهب في مصر، نظرًا لانتشاره الواسع في سوق الصاغة وارتفاع معدلات الإقبال عليه.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات متفاوتة بحسب العيار، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 51032 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن الأسعار قابلة للتغير على مدار الساعة بحسب حركة السوق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7268 جنيهًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6360 جنيهًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى نحو 5451 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 50880 جنيهًا.

ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، ما يجعله المؤشر الأبرز لمتابعة تحركات الأسعار داخل سوق الصاغة، إذ تتأثر قيمته بمجموعة من العوامل، في مقدمتها سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومستويات العرض والطلب محليًا.

ويجب الانتباه إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل بالضرورة المصنعية والضريبة والدمغة، إذ تختلف التكلفة النهائية للشراء من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات الذهبية وتكاليف تصنيعها.

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، متأثرة بانخفاض سعر الأونصة عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك، بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%.

ويأتي القرار في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الخارجية، إلى جانب الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والغذاء، وهو ما يجعل تطورات السياسة النقدية أحد العوامل التي يراقبها المتعاملون في سوق الذهب.

وقال تحليل جولد بيليون إن الذهب في مصر يواجه ضغوطًا مع تراجع الدعم القادم من الأسواق العالمية، بعدما فقد المعدن الأصفر الزخم اللازم لاختراق مستوى المقاومة عند 6400 جنيه للجرام من عيار 21، الأمر الذي دفع الأسعار إلى التراجع مجددًا في محاولة لتجميع القوة اللازمة لاستئناف الصعود.

وتعكس هذه التحركات حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، إذ يراقب المستثمرون تأثير قرار رفع الفائدة على سعر صرف الجنيه، إلى جانب حركة الأونصة عالميًا، لتحديد الاتجاه المحتمل لأسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.
 

سعر الذهب اليوم في مصر

تأثير رفع الفائدة على أسعار الذهب في مصر

يمثل قرار رفع الفائدة أحد العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب اليوم في مصر، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بصورة مباشرة أو فورية، إذ يتوقف حجم التأثير على انعكاس القرار على سعر صرف الجنيه، وحركة الاستثمارات الأجنبية، واتجاهات الأونصة العالمية.

ومن الناحية النظرية، قد يسهم رفع الفائدة في دعم الجنيه والحد من الضغوط على سوق الصرف، إذا انعكس القرار على تدفقات النقد الأجنبي وتوقعات المستثمرين، وهو ما قد يقلل من تكلفة تسعير الذهب داخل مصر.

وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع الدولار أو تراجع الجنيه قد يحد من أثر انخفاض أسعار الذهب عالميًا، حتى مع تراجع الأونصة في البورصات الدولية، لأن تسعير المعدن الأصفر محليًا يرتبط بتفاعل السعر العالمي مع سعر الصرف والعوامل المحلية الأخرى.

وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن سعر صرف الدولار يظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب في مصر، خاصة بعدما سجلت العملة الأمريكية مستويات تجاوزت 56 جنيهًا، رغم تراجعها خلال تعاملات الخميس.

ويتزامن ذلك مع خروج استثمارات أجنبية من أسواق الدين المصرية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر بالأسواق الناشئة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وبالتالي، فإن تقييم تأثير رفع الفائدة على أسعار الذهب يحتاج إلى متابعة حركة الدولار والأونصة العالمية، بدلًا من الاعتماد على قرار الفائدة وحده في توقع اتجاه الأسعار.

أسعار الذهب عالميًا تحت ضغط السياسة النقدية

على الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب بعد ثلاث جلسات من المكاسب، متأثرة بإعادة تقييم المستثمرين لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجلت الأونصة نحو 4020 دولارًا خلال تداولات الخميس، بعدما افتتحت عند 4065 دولارًا، فيما لامست مستوى 4019 دولارًا، بتراجع بلغ نحو 1.2%، وفق تحليل جولد بيليون.

ويأتي هذا الأداء بعدما فشل الذهب في الاقتراب من مستوى 4100 دولار للأونصة، ليعود باتجاه مستوى 4000 دولار، في ظل استمرار الضغوط البيعية وترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

وتتأثر تحركات الذهب العالمية بتوقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة والعائد على الأصول الأخرى، فضلًا عن حركة الدولار والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. وعادة ما تؤثر توقعات السياسة النقدية على جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا مثل بعض الأدوات الاستثمارية الأخرى.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، تظل مشتريات البنوك المركزية من الذهب أحد مصادر الدعم للسوق العالمية على المدى الطويل، بما قد يحد من التراجعات الحادة، وإن كانت التحركات الحالية ستظل مرتبطة بتطورات السياسة النقدية واتجاهات الدولار.

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

يرجح تحليل جولد بيليون استمرار تحركات أسعار الذهب اليوم في مصر تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في اتجاه الأونصة العالمية، وسعر الدولار في البنوك، ومدى انعكاس قرار رفع الفائدة على سوق الصرف وتدفقات الاستثمار.

وعلى المستوى الفني، يظل مستوى 6400 جنيه للجرام من عيار 21 مقاومة مهمة أمام محاولات الصعود، إذ يحتاج السعر إلى اكتساب زخم جديد حتى يتمكن من اختراق هذا المستوى والاستقرار أعلاه.
 

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وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الضغوط على الذهب العالمي وتراجع سعر الدولار إلى زيادة احتمالات التصحيح السعري في السوق المصرية، بينما قد تدعم عودة الأونصة للارتفاع أو تجدد الضغوط على الجنيه الأسعار من جديد.

وتعني هذه المعطيات أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية والمحلية، إذ يمكن أن تتغير اتجاهات الأسعار مع صدور بيانات اقتصادية جديدة أو حدوث تحولات في توقعات السياسة النقدية.

وبالنسبة إلى المواطنين الراغبين في شراء الذهب، فإن متابعة الأسعار على مدار اليوم تظل مهمة، خاصة أن الأسعار المنشورة قابلة للتغير، كما أن السعر النهائي للمشغولات الذهبية يختلف بعد إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

أما بالنسبة إلى المستثمرين، فإن مراقبة مستويات الدعم والمقاومة إلى جانب تطورات الدولار والأونصة العالمية قد تساعد في تكوين صورة أوضح عن اتجاه السوق، دون أن تضمن هذه المؤشرات اتجاهًا محددًا للأسعار.

هل تستمر أسعار الذهب في التراجع أم تعود للصعود؟

تظل احتمالات تحرك أسعار الذهب في مصر بين التراجع والتعافي قائمة، في ظل تداخل العوامل المؤثرة في السوق. فمن ناحية، يفرض انخفاض الأونصة عالميًا ضغوطًا على الأسعار المحلية، كما قد يسهم تراجع الدولار في تقليل تكلفة تسعير المعدن الأصفر بالجنيه.

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع الأونصة العالمية أو حدوث تغيرات جديدة في سعر الصرف إلى عودة الأسعار للارتفاع، حتى مع استمرار تأثير قرار رفع الفائدة.

ويظل مستوى 6400 جنيه لجرام الذهب عيار 21 من أبرز المستويات الفنية التي يراقبها المتعاملون، خاصة أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى استعادة السعر جزءًا من الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط البيعية إلى اختبار مستويات أقل.

وفي جميع الأحوال، لا يتوقف اتجاه الذهب على عامل واحد، بل يتحدد وفق التفاعل بين حركة الأسواق العالمية وسعر الدولار والسياسة النقدية ومستويات الطلب المحلي.

وتبقى أسعار الذهب اليوم في مصر قابلة للتغير على مدار الساعة، لذلك يُنصح بمتابعة الأسعار المحدثة قبل الشراء أو البيع، مع احتساب المصنعية والضريبة والدمغة ضمن التكلفة النهائية.

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