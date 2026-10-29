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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 يسجل 6380 جنيهًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية بصورة نسبية خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6380 جنيهًا، بالتزامن مع تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

 

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

  • عيار 24: سجل نحو 7297 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: سجل نحو 6380 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: سجل نحو 5473 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: سجل نحو 51 ألفًا و80 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عالميًا نحو 4062 دولارًا للأوقية، فيما تتراوح قيمة المصنعية في السوق المحلية بين 3% و8% من سعر الجرام، وفقًا لما أورده التقرير.

وتأتي تحركات المعدن الأصفر وسط متابعة المستثمرين لتأثير قرارات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات أسعار الدولار والنفط في الأسواق العالمية.

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