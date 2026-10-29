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الدفاع المدني تعلن إطلاق الإنذار المبكر في نجران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني تعلن إطلاق الإنذار المبكر في نجران

أرشيفية
أرشيفية
محمود نوفل

أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة نجران للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني، عبر التنبيهات الصادرة للسكان، إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، فيما لم تتضمن التنبيهات الأولية تفاصيل كاملة بشأن طبيعة الخطر الذي استدعى تفعيل نظام الإنذار في المنطقتين.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي السعودية، بالتزامن مع تجدد المواجهات على الجبهة اليمنية، وما يصاحبها من مخاوف بشأن اتساع نطاق التصعيد الإقليمي وتأثيره على أمن المملكة والمنشآت الحيوية.

ويعتمد نظام الإنذار المبكر السعودي على تنبيه السكان إلى الأخطار المحتملة، وإرشادهم إلى إجراءات السلامة الواجب اتباعها.

وتحث السلطات السعودية المواطنين والمقيمين على الالتزام بالتعليمات الرسمية، والتوجه إلى الأماكن الآمنة، وتجنب التجمعات وتصوير المواقع المتضررة أو مواقع اعتراض المقذوفات.

ولم يعلن الدفاع المدني في التنبيهات الأولية تفاصيل طبيعة التهديد في نجران والمنطقة الشرقية، إلا أن إعلان زوال الخطر لاحقًا، بالتزامن مع تأكيد اعتراض الصاروخ الباليستي، وفر معلومات إضافية عن التطورات الأمنية التي شهدتها المملكة.

الدفاع المدني السعودي المنصة الوطنية للإنذار المبكر مدينة نجران السعودية صاروخ باليستي

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