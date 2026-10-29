مشهد دفنهما لا يفارق ذاكرتي.. شمس البارودي أمام قبر زوجها حسن يوسف ونجلها: كلكم ستزورون المقابر

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن استمرار معاناتها من ألم فراق زوجها الفنان حسن يوسف ونجلهما عبدالله، مؤكدة أن مرور السنوات لا يخفف من حدة الحزن، بل يزيد من صعوبة الغياب، كما وجهت رسالة إلى منتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما وصفته بالأكاذيب التي انتشرت عنها مؤخرًا.

وكتبت شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنها زارت أحباءها في المقابر، مشيرة إلى أن اليوم كان صعبًا عليها منذ بدايته، مع مرور عامين على رحيل زوجها حسن يوسف، وثلاثة أعوام على وفاة نجلهما عبدالله.

وأضافت أن الوجع لا يتراجع مع مرور الوقت، بل يزداد مع استمرار الغياب، موضحة أنها تشعر بالسكينة عندما تجلس في المكان الذي يضم جثماني زوجها ونجلها، لكنها لا تستطيع نسيان المشهد الذي عاشته خلال دفنهما، خاصة أن نجلها عمر شارك في وضع جثمان شقيقه، ثم وقف مرة أخرى خلال دفن والده.

وأوضحت الفنانة المعتزلة أن هذه الذكريات لا تفارق ذاكرتها، معتبرة أن الموت والفقد حقائق ينبغي أن يتذكرها الجميع، بدلًا من الانشغال بإصدار الأحكام وتوجيه النصائح للآخرين دون مراعاة لمشاعرهم وظروفهم.

شمس البارودي ترد على منتقديها

وتطرقت شمس البارودي إلى الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا، معربة عن استيائها من تعليقات رأت أنها تحمل إساءة لها، خاصة بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها للتعبير عن رفضها لما وصفته بالأكاذيب المتداولة عنها.

وأكدت أنها لا ترى ضرورة لإخفاء تفاصيل حياتها أو مشاعرها حتى ترضي الآخرين، مشددة على أن توثيق اللحظات الحقيقية ومشاركة جوانب من الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر طبيعي، ما دام الإنسان لا يزال قادرًا على العطاء والتواصل مع الآخرين.

وشبّهت ما حدث برد فعل البلاعة المسدودة التي تخرج منها القمامة بمجرد محاولة إزالة ما يسدها، موضحة أنها ضحكت من قلبها عندما رأت ردود الفعل التي أعقبت نشر الفيديو، واعتبرت أن ما حدث كشف لها الكثير مما تحمله نفوس بعض الأشخاص.

ووجهت رسالة مباشرة إلى منتقديها، قائلة: «كلكم ستزورون المقابر وستدفنون أحباء لكم، فهل تتعظوا؟ هل تنظرون لحالكم قبل النظر لي؟»، معربة عن امتنانها لله على ما وصلت إليه من قناعة وطمأنينة في حياتها.

شمس البارودي تتحدث عن رحلتها مع الاعتزال

وتحدثت شمس البارودي عن رحلتها في العودة إلى الله، معربة عن حمدها لله على اتخاذ قرار الابتعاد عن الفن، ومشيرة إلى أنها ترى أن تجربتها كانت سببًا في تشجيع بعض الأشخاص على اتخاذ خطوات مماثلة في حياتهم.

كما أعربت عن سعادتها بزيارة أحبابها، مشيدة بالكلمات الطيبة التي تلقتها من متابعاتها، مؤكدة أن هذه الرسائل تمنحها الراحة وتدعم ارتباطها بالله ورسوله.

واختتمت حديثها بالتعبير عن امتنانها لكل من يساندها بالكلمة الطيبة، مشيرة إلى أن إيمانها يمنحها السكينة في مواجهة ألم الفقد وصعوبات الحياة.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.