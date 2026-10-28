الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلةً في السفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء السفير محمد توتونجي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت.

الكويت توجّه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى إيران

وحسب بيان الخارجية فقد حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على البيان الصادر عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وما تضمنه من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، ومساس بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد سعادة نائب وزير الخارجية رفض دولة الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية، مشدداً على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

