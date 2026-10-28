بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة كارولين عزمي

أطلت كارولين عزمي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود والبرتقالي، وجاء الفستان بتصميم عصري مع مميز من الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على اللون البني والرموش السوداء لتبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي