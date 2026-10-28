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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«مغامرات جيمو».. عرض لفرقة الشمس بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

مغامرات جيمو
مغامرات جيمو
تقى الجيزاوي

يستقبل مسرح الشمس بالحديقة الدولية العرض المسرحي «مغامرات جيمو»، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم.

ويقدم العرض البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، من خلال فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة الفنان محمد متولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، وفقًا لجدول المهرجان الذي ترأسه الدكتورة داليا همام.

ويخوض أبطال «مغامرات جيمو» رحلة مليئة بالمغامرات والتشويق، تحمل رسالة إنسانية تؤكد أن الحلم لا يرتبط بعمر أو وقت محدد، وأن الإرادة قادرة على تخطي الصعاب وفتح الطريق أمام تحقيق الطموحات، في تجربة فنية تستهدف الأطفال والأسرة المصرية.

ويضم فريق التمثيل كريم الحسيني، وعصام مصطفى، وصافي فهمي، وأمنية جمال، وأحمد وليد، وكارول عادل، ووائل أمين، وفجر الحسيني، وعلي الحسيني، إلى جانب مجموعة من أبطال فرقة الشمس من ذوي الاحتياجات الخاصة.

والعرض من تأليف صلاح متولي، وأشعار بلال إمام، وألحان أحمد الناصر، وإخراج محمد عشري.

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي سمير غانم مغامرات جيمو

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