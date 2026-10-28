بوتين يدعو لعملة أفريقية مشتركة.. هل تتحرك القارة نحو استقلال اقتصادي أكبر؟

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، خلال افتتاح الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، توجه موسكو نحو تعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، مشددًا على أن هذه العلاقات تقوم على التعاون والصداقة، وتختلف عن طبيعة الوجود الغربي في الدول الأفريقية، مع استعداد روسيا لتقديم مختلف أشكال الدعم والاحتياجات التي تطلبها الدول بالقارة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ بوتين تناول ملفات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب إنشاء محطات للطاقة وتحسين البنية التحتية.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي أعلن تصدير أكثر من 13 مليون طن من المواد الغذائية إلى أفريقيا، مؤكدًا أن الكميات مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن تقديم شحنات من الحبوب مجانًا إلى عدد من الدول الأفريقية بهدف تعزيز العلاقات معها.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن بوتين اعتبر أن مرحلة فرض الدول الغربية سياساتها وهيمنتها على أفريقيا قد انتهت، وأن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب.

إنشاء عملة وطنية موحدة

وذكر، أن الرئيس الروسي وصف أفريقيا بأنها أصبحت مركزًا اقتصاديًا رائدًا، داعيًا دولها إلى إنشاء عملة وطنية موحدة لتعزيز سيادتها، ومؤكدًا قدرتها على تحقيق الاكتفاء الغذائي دون الاعتماد على دول أخرى.