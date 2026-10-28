زاهي حواس يدعو إيطاليا لرد مسلة تحتمس الثالث إلى مصر .. صور

منحت المؤسسة العالمية للثقافة والتراث "سيمي"، عالمَ الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، جائزتها الدولية الكبرى، وذلك خلال احتفالية ضخمة شهدتها مدينة نابولي الإيطالية في إطار المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة تحت عنوان «الثقافة هي الديمقراطية»، بحضور ومشاركة كبار رجال السياسة والثقافة والفن، وفي مقدمتهم وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، إلى جانب مساعد رئيس الجمهورية الإيطالي ولفيف من الشخصيات العامة والدولية.

وافتُتحت فعاليات المؤتمر بكلمة ومحاضرة استثنائية ألقاها الدكتور زاهي حواس أمام الحشد رفيع المستوى من صناع القرار والسياسيين والمفكرين، حيث فجّر "حواس" خلال كلمته مفاجأة أثرية وثقافية أثارت تفاعلاً واسعا؛ إذ أوضح للجميع أن العاصمة الإيطالية روما تضم بين جنباتها 9 مسلات مصرية بالإضافة إلى 5 مسلات رومانية، داعيا الحكومة الإيطالية رسميا إلى إرسال مسلة الملك تحتمس الثالث—الموجودة حالياً في ميدان «سان جيوفاني»—لتعود إلى موطنها الأصلي في مصر.

وأكد حواس أن هذه الخطوة ستكون بمثابة لفتة ثقافية تاريخية تحظى بشكر وتقدير العالم أجمع لإيطاليا؛ وهو ما قوبل بتصفيق حاد ومتواصل من الحضور، ولاقى اهتماماً إعلامياً واسعا حيث أفردت الصحف الإيطالية والعالمية صفحاتها في اليوم التالي للتغطية والتعقيب على هذا الطرح الجريء، ليقوم رئيس المؤسسة عقب ذلك بتسليمه الجائزة الدولية الكبرى وسط عاصفة من الترحيب والاعتزاز بالدور الحضاري والدولي الذي يقدمه عالم الآثار المصري.