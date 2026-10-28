بعد قرعة المجموعات.. بيراميدز يعلن هدفه في دوري الأبطال والدوري المصري

أكد أحمد زاهر، المدير الإداري لنادي بيراميدز، صعوبة المنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2026-2027، مشيرًا إلى أن جميع الفرق المشاركة في دور المجموعات تمتلك فرصًا للمنافسة على اللقب القاري، وأن التتويج سيكون من نصيب الفريق الأكثر اجتهادًا وقدرة على تقديم مستويات قوية.

وجاءت تصريحات زاهر عقب سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت في القاهرة، وأسفرت عن وقوع بيراميدز في المجموعة الرابعة، إلى جانب الهلال السوداني وهورويا كوناكري الغيني والمغرب الفاسي، في مجموعة تضم منافسين من مدارس كروية مختلفة.

وقال المدير الإداري لبيراميدز، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إن الفريق يضع جميع البطولات التي يشارك فيها ضمن حساباته، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في مواصلة المنافسة بقوة على المستويين المحلي والقاري.

وأضاف زاهر: «الفريق يركز في كل البطولات، سواء الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في البطولتين».

وتابع: «دوري الأبطال بطولة قوية وتضم فرقًا كبيرة، وهناك فرق كثيرة مرشحة للفوز باللقب، والفريق الذي سيبذل المزيد من الجهد هو من سيتوج باللقب».

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعة عن وجود بيراميدز، الذي جاء في التصنيف الأول على رأس المجموعة الرابعة، مع ثلاثة منافسين، هم:

بيراميدز المصري.

الهلال السوداني.

هورويا كوناكري الغيني.

المغرب الفاسي.

وتشهد المجموعة مواجهات قوية، في ظل رغبة الفرق الأربعة في المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، بينما يسعى بيراميدز إلى مواصلة مشواره القاري وتحقيق نتائج إيجابية تعزز فرصه في الدفاع عن طموحاته بالبطولة.

ويدخل الفريق السماوي منافسات دور المجموعات بطموحات كبيرة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين مشاركته في الدوري المصري الممتاز ومشواره الإفريقي، من أجل المنافسة على الألقاب والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولتين.