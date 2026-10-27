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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة في أزمة رونالدو وجيسوس.. هل يعود قائد البرتغال بعد الرحيل المثير للجدل؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أحمد أيمن

تتواصل تداعيات الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ومهاجم النصر السعودي، بعد مغادرته معسكر منتخب بلاده على خلفية خلافات ارتبطت بقرار المدير الفني جورج جيسوس بشأن مشاركته في المباريات، وسط تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين وإمكانية عودة اللاعب إلى صفوف المنتخب.

أزمة مفاجئة تهدد علاقة رونالدو بالمنتخب

بدأت الأزمة بعدما غاب رونالدو عن التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تنتهي المباراة دون مشاركته، رغم ظهوره خلال عمليات الإحماء، وهو ما أثار استياء النجم المخضرم.

وعقب اللقاء، غادر رونالدو وسط حالة من الجدل، خصوصًا بعد عدم مشاركته في تحية الجماهير والمصافحة المعتادة بين اللاعبين. وتزايدت التكهنات بشأن أسباب تصرفه، في ظل الحديث عن عدم رضاه عن طريقة التعامل معه خلال المعسكر.

وجاءت التطورات لتضع الجهاز الفني أمام تحدٍ صعب، يتمثل في تحقيق التوازن بين مكانة قائد المنتخب التاريخية ومتطلبات الاختيارات الفنية، التي أكد جيسوس أنها يجب أن تعتمد على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم.

جيسوس يتمسك بمعاييره الفنية

منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب البرتغالي، شدد جورج جيسوس على أن اسم اللاعب وتاريخه لا يمنحانه ضمانًا للمشاركة أساسيًا، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب هو العامل الحاسم في قراراته.

ويعكس هذا التوجه رغبة المدرب في بناء فريق قادر على المنافسة، مع منح الفرصة للعناصر الأكثر جاهزية، حتى في وجود أسماء كبيرة بحجم رونالدو، الذي يمتلك سجلًا استثنائيًا مع منتخب بلاده.

وفي المقابل، تظل خبرة رونالدو وقدرته التهديفية عنصرين مهمين بالنسبة للمنتخب، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية المقبلة، التي تتطلب الاستفادة من جميع العناصر القادرة على صناعة الفارق.

غونسالو راموس يستغل الفرصة

استفاد المهاجم غونسالو راموس من غياب رونالدو عن التشكيل الأساسي، ونجح في تقديم مستويات لافتة خلال المباريات التي حصل فيها على فرصة المشاركة منذ البداية، ما زاد المنافسة على مركز المهاجم الصريح.

ويضع هذا التطور الجهاز الفني أمام خيارات متعددة في الخط الأمامي، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء دور رونالدو، الذي يظل أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم الدولية.

هل تنتهي الأزمة بعودة الدون؟

رغم التوتر الذي صاحب مغادرة المعسكر، فإن مستقبل رونالدو الدولي لم يُحسم بصورة نهائية، وتبقى إمكانية عودته مرتبطة بالتطورات المقبلة وطبيعة العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني.

وتتجاوز أهمية الأزمة مجرد خلاف حول المشاركة في مباراة، إذ تطرح تساؤلات عن كيفية إدارة المرحلة الانتقالية داخل المنتخب البرتغالي، ومدى قدرة جيسوس على الجمع بين احترام تاريخ قائده والحفاظ على سلطته الفنية.

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