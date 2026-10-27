غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن حالة من الغضب داخل نادي الزمالك، على خلفية الواقعة المثارة بشأن اللاعب شيكو بانزا خلال رحلة الفريق إلى رواندا، مشيرًا إلى وجود صدمة لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة بعد معرفة تفاصيل الواقعة، وفقًا لما ذكره.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«غليان في الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. وأعضاء بمجلس الإدارة تعرضوا لصدمة قوية بعد معرفة التفاصيل الفاضحة».

وأضاف: «مصادر تؤكد أن عددًا من اللاعبين الكبار بالفريق طالبوا بإبعاد اللاعب بسبب تصرفاته».

وتأتي هذه الأنباء في ظل الجدل المثار حول ما تردد بشأن رحلة الزمالك إلى رواندا، وسط ترقب لموقف إدارة النادي من الواقعة، وما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات تجاه اللاعب، في انتظار اتضاح التفاصيل بشكل رسمي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

على جانب آخر، يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة انتصاراته المحلية وحصد ثلاث نقاط جديدة، من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن تغطيتها لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.