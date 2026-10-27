زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: نتنياهو تعرض لهزيمة قاسية

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في أول تعليق له على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لهزيمة قاسية، في تصريح يسلط الضوء على حجم الضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.وذلك طبقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي تصريحات لابيد في أعقاب إغلاق مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل، وسط ترقب للنتائج وما قد تحمله من تداعيات على المشهد السياسي ومستقبل الحكومة الحالية، في ظل الصراع المستمر بين الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة.

ومن المتوقع أن تسهم النتائج في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة، وسط مساعٍ من المعارضة لاستثمار أي تراجع في شعبية نتنياهو وحكومته، والدفع نحو تغيير موازين القوى داخل الساحة السياسية الإسرائيلية.