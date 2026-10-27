دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول دون مستوى الـ 65 جنيها مسجلا الان 55.97 جنيها للشراء.

أسعار الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء تراجع مقابل الجنيه عقب سلسله من الارتفاعات شهدتها الاسعار الايام القليلة الماضية.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-10-2026، ضمن نشرته الخدمية .

وسجل سعر الدولار في بنوك :"قطر الوطني، التعمير والاسكان، بنك بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي" 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

ووصل سعر الدولار في بنك :"الاسكندرية، وفيصل، والتنمية الصناعية، وأبوظبي الأول "إلى 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

بلغ سعر صرف الدولار في بنوك :"المصرف العربي، التجاري الدولي، البركة، قماة السويس" 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري وبنك مصر

وفي البنك الاهلي المصري سجل 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. وهو نفس سعر الدولار في بنك مصر .

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 56.18 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع.