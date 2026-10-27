قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماريا زاخاروفا: إفريقيا لقنت الغرب درساً في الوفاء ورفضت خيانة روسيا ​
بوتين: علينا إيجاد طرق نقل جديدة للغاز.. وأمير قطر يلتقي بيزشكيان
عبد الغفار يبحث مع ممثل الصحة العالمية مستجدات الأنشطة الإنسانية في غزة والسودان
دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الرياض
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في أكثر من 100 دولة
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل.. والتعاون يعزز التنمية والاستفرار
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
نتنياهو يدلي بصوته في القدس المحتلة ويطلق نداء طوارئ.. وإقبال تاريخي يهز انتخابات الكنيست
بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة
سلطات موناكو تحتجز رجلًا على خلفية وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية
دون إصابات .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد جهود السيطرة على حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول دون مستوى الـ 65 جنيها مسجلا الان 55.97 جنيها للشراء. 

أسعار الدولار اليوم  

وشهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء تراجع مقابل الجنيه عقب سلسله من الارتفاعات شهدتها الاسعار الايام القليلة الماضية.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-10-2026، ضمن نشرته الخدمية .

وسجل سعر الدولار في بنوك :"قطر الوطني، التعمير والاسكان، بنك بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي" 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار الان 

 ووصل سعر الدولار في بنك :"الاسكندرية، وفيصل، والتنمية الصناعية، وأبوظبي الأول "إلى 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه

  بلغ سعر صرف الدولار في بنوك :"المصرف العربي، التجاري الدولي، البركة، قماة السويس" 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.  

البنك الاهلي المصري وبنك مصر 

وفي البنك الاهلي المصري سجل  56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.  وهو نفس سعر الدولار في بنك مصر .  

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.  

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد  56.18 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع. 

الدولار أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الاهلي المصري بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مدير الأولمبياد الخاص المصري

الأولمبياد الخاص والهلال الأحمر يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتوقيع بروتوكول تعاون

محسن صالح

النادي هو النجم.. محسن صالح: مخطئ من يعتقد أن الأهداف وحدها تصنع نجومية اللاعب

محمد صلاح

أيمن يونس: محمد صلاح تعرض لظلم كبير في سباق الكرة الذهبية.. والجائزة فقدت مصداقيتها

بالصور

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد