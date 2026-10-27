قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
البحرية الإيرانية: حريق بناقلة نفط اصطدمت بألغام بحرية في هرمز
بيان رسمي من رابطة الدوري الإسباني للاعتذار عن إساءة مبابي للزعيم الصيني
بسبب التوقيت الشتوي.. الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الواحدة صباحًا
أستاذ علوم سياسية: انتخابات الكنيست الـ 26 هي الأهم في تاريخ إسرائيل
وزير الخارجية يلتقي أوائل الجامعات المصرية ويعلن تنظيم نماذج محاكاة للأزمات الدولية
ماريا زاخاروفا: هوس الغرب بتدمير روسيا مرض تاريخي مزمن.. وأكثر من 35 ألف عقوبة لن تكسر سيادتنا
إحباط محاولة طعن زعيم حزب معارض في تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماريا زاخاروفا: إفريقيا لقنت الغرب درساً في الوفاء ورفضت خيانة روسيا ​

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
احمد شريف

وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رسائل سياسية وتاريخية حاسمة بشأن عمق العلاقات الروسية الإفريقية، مؤكدة أن الروابط المشتركة تجاوزت الحسابات الاقتصادية والمادية لتستند إلى أرضية فلسفية وأخلاقية صلبة برهنت عليها المحطات التاريخية الفارقة.

​ابتزاز غربي وإغراءات مشروطة 

​وقالت زاخاروفا، في تصريحات خلال تغطية خاصة لموقع "صدى البلد" ، على  هامش المؤتمر الصحفي التحضيري للقمة الروسية الإفريقية بموسكو ، إنه قبل أن تتحدث عن الاستثمارات والشق المادي للشراكة، يجب التوقف عند القاعدة الفلسفية لهذه العلاقات؛ وإذا كان الأصدقاء في إفريقيا يعبرون دائماً عن امتنانهم لما قدمه الاتحاد السوفيتي وروسيا في معارك التحرر الوطني وتطوير الصناعة ومكافحة الأوبئة، لافتة إلى أنها اليوم ترد هذا الجميل بتوجيه  الشكر باسم الشعب الروسي لشعوب إفريقيا لأنها لم تخذل روسيا ولم تبع صداقتها.

​وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن روسيا تعلم  اليقين حجم الضغوط والابتزاز والتهديدات الصريحة التي مورست على القادة والشعوب الإفريقية لدفعهم نحو التصويت ضد روسيا في المحافل الدولية والتخلي عن التعاون معها، مقابل وعود بالقروض والمساعدات الغذائية والدعم السياسي، ورغم صعوبة الموقف وحاجة القارة الملحة لتلك الموارد في قطاعات الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن   إفريقيا وقفت بشموخ وسيادة وقالت بصوت واضح للجميع نحن لا نخون أصدقاءنا، وهو موقف مبدئي دفاعاً عن العدالة والقانون الدولي لن تنساه موسكو أبداً.

​سجل تاريخي ناصع

​وقالت زاخاروفا إن ما يجمع موسكو بعواصم القارة الإفريقية يمتد لقرون من التلاقي الأخلاقي؛ فروسيا بمختلف مسمياتها التاريخية، سواء كانت الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتي، لم تكن يوماً قوة استعمارية، ولم تدعم تجارة الرقيق أو تقبل بمنطق العبودية والاستغلال، بل حاربته ورفضت مجرد اعتباره أمراً طبيعياً، على النقيض تماماً من التاريخ الاستعماري الغربي في القارة.

​نهاية زمن الأيديولوجيا

​وأضافت مسؤولة الدبلوماسية الروسية أن القرن الحادي والعشرين أسس لمرحلة جديدة تماماً في العلاقات؛ موضحة أن كان التعاون في زمن الاتحاد السوفيتي محكوماً بأطر إيديولوجية اشتراكية، فإن فلسفة روسيا اليوم لا تفرض أي شروط فكرية أو سياسية أو نماذج اقتصادية بعينها على شركائها، بل تنطلق من مبدأ المساواة الكاملة أمام القانون الدولي والخالق، وصون الهوية والتقاليد الوطنية، واحترام المسار الخاص لكل دولة في بناء مؤسساتها وفق ظروفها وتاريخها، وهي الفلسفة العادلة التي تضمن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب».

ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية القمة الروسية الأفريقية روسيا موسكو افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

ترشيحاتنا

دولار

«الدولار لما زاد الأسعار ولعت.. ولما نزل ليه ما رخصتش؟».. نواب يفتحون ملف الغلاء في مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

«تعليم الشيوخ» تناقش استراتيجية تفعيل اللغة العربية في المجتمع المعاصر ودورها في النهوض الحضاري

عبد الهادي القصبي

القصبي: حقوق المواطن في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة على رأس أولويات لجنة حقوق الإنسان والتضامن

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد