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تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت المدارس تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، حيث قالت : على طلاب الصف الثاني بكالوريا سرعة الدخول على منصة مادة الثقافة المالية المتاحة عبر منصة كيريو (QUREO)، والبدء في دراسة المحتوى التدريبي واستكمال جميع فصول المنصة فى اسرع وقت بناءا على تعليمات الوزارة

ما هي منصة الثقافة المالية لطلاب البكالوريا؟

قالت المدارس : تُعتبر منصة الثقافة المالية بيئة تعليمية تفاعلية تم تطويرها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركاء اليابانيين (عبر شركة SPRIX ومنصة QUREO) لتقديم مادة الثقافة المالية بأسلوب مبتكر.

وأضافت المدارس الثانوية : يمتد المقرر على مدار 50 ساعة دراسية (بواقع حصتين أسبوعيًا)، ويبلغ إجمالي درجات المادة 100 درجة، مع العلم أن المادة لا تُضاف إلى المجموع الكلي، ولكن يشترط استكمالها والنجاح فيها لدخول امتحان الفرصة الأولى بالبكالوريا.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس الثقافة المالية كنشاط في الصف الثاني بكالوريا ستتيح للطلاب التعرف على المفاهيم المالية الأساسية مثل البورصة والأسهم والشركات الناشئة، بما يسهم في إعداد خريج  يمتلك قدرًا من الوعي المالي والثقافة العامة اللازمة للحياة العملية.


 وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مادة الثقافة المالية تهدف إلى تعريف الطلاب بالشركات الناشئة، والبورصة، والأسهم، والتداول، وكل ما يتعلق بمفاهيم الثقافة المالية الحديثة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية اليابانية.

وأوضح الوزير أن الطالب الذي يجتاز الاختبار بنجاح سيحصل على محفظة حقيقية في البورصة المصرية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تتيح له تجربة التداول بشكل عملي داخل البورصة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف نقل التعليم من الإطار النظري التقليدي إلى التطبيق العملي المرتبط بالحياة اليومية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك وعيًا بالتكنولوجيا والاستثمار وأساليب التفكير الحديثة، فضلًا عن تنمية مهارات التفكير المنظم والقدرات العملية التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

الصف الثاني بكالوريا المدارس الثقافة المالية مادة الثقافة المالية منصة كيريو

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