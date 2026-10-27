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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

اشرف داري
اشرف داري
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن آخر تطورات الحالة البدنية للمغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد معاناته من إجهاد عضلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أشرف داري يعاني من إجهاد عضلي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي غدًا، من أجل الوقوف على مدى جاهزيته البدنية وإمكانية مشاركته في التدريبات والمباريات المقبلة.

وتترقب الأجهزة الفنية والطبية بالنادي الأهلي نتيجة الفحص الطبي، لتحديد موقف المدافع المغربي من الاستعدادات المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بمواجهات مهمة على مستوى الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق أن فاز الأهلي في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6-1.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في تجهيز جميع العناصر المتاحة قبل مواجهة مودرن سبورت، مع انتظار نتائج الفحوصات الطبية لتحديد موقف أشرف داري من المشاركة في الفترة المقبلة.

أشرف داري الأهلي الدوري المصري الممتاز اخبار أشرف داري

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