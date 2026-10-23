أشرف داري يدخل تاريخ الأهلي من بوابة القناة.. ويصبح سادس مغربي يهز الشباك مع القلعة الحمراء| تقرير

كتب المغربي أشرف داري اسمه في سجلات النادي الأهلي، بعدما سجل أول أهدافه بقميص الفريق الأحمر خلال مواجهة القناة، ليصبح اللاعب الأجنبي رقم 47 الذي ينجح في هز الشباك مع القلعة الحمراء عبر تاريخها، وينضم إلى قائمة المحترفين المغاربة الذين سجلوا أهدافًا للفريق.

أشرف داري يدخل تاريخ الأهلي من بوابة القناة

وبات داري سادس لاعب مغربي يسجل بقميص الأهلي، بعد وليد أزارو الذي يتصدر قائمة هدافي بلاده مع الفريق برصيد 44 هدفًا، يليه أشرف بن شرقي بـ11 هدفًا، ثم رضا سليم بـ5 أهداف، وبدر بانون بـ4 أهداف، ويحيى عطية الله بهدف واحد.

وعلى صعيد قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين للأهلي، يتربع الأنجولي أمادو فلافيو على القمة برصيد 58 هدفًا، يليه الغاني أحمد فيليكس بـ56 هدفًا، ثم التونسي علي معلول الذي سجل 53 هدفًا.

ويأتي أزارو رابعًا بـ44 هدفًا، يليه النيجيري جونيور أجايي برصيد 41 هدفًا، ثم الفلسطيني وسام أبو علي بـ38 هدفًا، وبيرسي تاو بـ 30 هدفًا.

ويحتل الجابوني ماليك إيفونا والسوداني أسامة يوسف المركز التالي برصيد 15 هدفًا لكل منهما، بينما يأتي بن شرقي ضمن قائمة تضم جون أنطوي وجراديشار، بعدما سجل كل منهم 11 هدفًا مع الأهلي.

وبهدفه الأول، بدأ داري رحلته التهديفية مع الفريق الأحمر، في انتظار تعزيز رصيده خلال المباريات المقبلة، بينما يواصل المحترفون الأجانب كتابة أسمائهم في تاريخ هدافي النادي.