خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف أشرف داري

أكد مدحت الحوفي، الخبير التحكيمي، صحة هدف الأهلي، مشيرًا إلى أن حكم الفيديو المساعد «VAR» والحكم الرئيسي كان يجب عليهما تأكيد القرار لحسم الجدل الذي أثير حول اللعبة.

وقال الحوفي، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري عبر قناة الشمس الزرقاء، إن الحكم المساعد ارتكب خطأً في التعامل مع اللعبة، موضحًا أن تحركه نحو منتصف الملعب كان سيشير إلى احتساب الهدف وصحته.

وأضاف الخبير التحكيمي أن عدم تحرك الحكم المساعد إلى منتصف الملعب عقب رفع الراية تسبب في حالة من الارتباك خلال اللعبة، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف كان يتطلب وضوحًا أكبر من جانب طاقم التحكيم.

وأشار الحوفي إلى أن الحكام يتعرضون لضغوط كبيرة في ظل النتائج السلبية التي يحققها الأهلي والزمالك، لافتًا إلى أن هذه الضغوط قد تنعكس على قرارات الحكام داخل الملعب، وتتسبب في الارتباك عند التعامل مع بعض الحالات التحكيمية.

وشدد الخبير التحكيمي على أن هدف الأهلي صحيح من وجهة نظره، مؤكدًا أنه كان يجب تأكيد القرار من جانب حكم تقنية الفيديو «VAR» والحكم الرئيسي، لتجنب الجدل الذي صاحب اللعبة وحسم الموقف التحكيمي بشكل واضح.