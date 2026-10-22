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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرارات عاجلة في الأهلي بعد التعادل مع القناة.. إلغاء الراحة واستبعاد أسماء كبيرة

لاعبو الاهلى
لاعبو الاهلى

كشف الناقد الرياضي حامد وجدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن كواليس ما دار داخل النادي الأهلي عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح وجدي أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع وائل جمعة، مدير الكرة، واللاعبين، لمناقشة أسباب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة، والوقوف على أسباب اهتزاز مستوى الفريق وعدم ظهوره بالشكل المنتظر.

وأضاف أن هناك مقترحًا باستبعاد عدد من اللاعبين الكبار من التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوياتهم، ضمن التحركات المنتظرة لمعالجة الأخطاء واستعادة التوازن الفني للفريق.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عقد اجتماع بين المدير الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي، لمناقشة أسباب تذبذب مستوى الفريق منذ بداية الموسم، وتفسير النتائج والأداء غير المستقر، في إطار السعي لتصحيح المسار.

موقف عموتة من الرحيل

وفيما يتعلق بمستقبل الحسين عموتة، أكد حامد وجدي عدم وجود أي نية لدى إدارة الأهلي لإقالة المدير الفني المغربي أو التفكير في رحيله خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى استمراره في منصبه بصورة طبيعية.

وكان الأهلي تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، بعدما شهدت المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، ليخسر الفريق نقطتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام ضرورة مراجعة الأداء والعمل على تدارك الأخطاء في المواجهات المقبلة.

الأهلي يلغي راحة اللاعبين

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالإشارة إلى استقرار الجهاز الفني على إلغاء راحة اللاعبين التي كان مقررًا لها يوم الخميس، عقب التعادل مع القناة، في خطوة تهدف إلى مواصلة العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة، مع التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة.

حامد وجدي فيسبوك الأهلي القناة

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