رسميا.. هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026 للمرة الأولى في تاريخه

توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، للمرة الأولى في مسيرته الكروية، ليضيف إنجازًا تاريخيًا إلى سجله الحافل، ويحقق حلمًا طال انتظاره بعد سنوات من التألق في الملاعب الأوروبية.

وجاء تتويج كين بالجائزة المرموقة خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء الاثنين 26 أكتوبر 2026 في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويعد هذا التتويج محطة استثنائية في مشوار المهاجم الإنجليزي، الذي نجح في ترسيخ مكانته بين كبار لاعبي العالم، ليزين مسيرته بالجائزة الفردية الأهم في كرة القدم.

أليكسيا بوتياس تحصد الكرة الذهبية للسيدات

وفي فئة السيدات، توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس، نجمة برشلونة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، لتواصل حضورها البارز على الساحة الكروية العالمية.

كما شهد الحفل تتويج عدد من الأسماء البارزة في مختلف الفئات، حيث حصل لامين يامال، نجم برشلونة، على جائزة أفضل لاعب صاعد، بينما نالت زميلته فيكي لوبيز جائزة أفضل لاعبة صاعدة.

دي لا فوينتي وسيمون يحصدان جوائز الأفضل

وحصل لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على جائزة أفضل مدرب لفئة الرجال، فيما توج بيري روميرو، مدرب برشلونة للسيدات، بجائزة أفضل مدرب في فئة السيدات.

وعلى مستوى حراسة المرمى، فاز أوناي سيمون، حارس أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل حارس مرمى، بينما حصدت كاتا كول، حارسة برشلونة، الجائزة نفسها في فئة السيدات.

باريس سان جيرمان وبرشلونة أفضل ناديين

وحصل باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة أفضل نادٍ في فئة الرجال، بينما نال برشلونة جائزة أفضل نادٍ في فئة السيدات.

كما فاز هاري كين بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف، في حين حصدت شارلين كورال، لاعبة باتشوكا المكسيكي، الجائزة ذاتها في فئة السيدات.

وفي سياق متصل، نال بوكايو ساكا، نجم أرسنال الإنجليزي، جائزة سقراط تقديرًا للأعمال الإنسانية، ليختتم الحفل بتكريم مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم وإنجازاتهم خلال العام