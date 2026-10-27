قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الكرات العرضية.. أضا يكشف تفاصيل أزمة أحمد رضا مع عموتة
زلزال داخل إسرائيل قبل الانتخابات.. خلافات نتنياهو ورئيس الأركان هل تفتح باب الإطاحة به؟
دعاء الفجر بين الصلاة والإقامة.. كلمات مأثورة للرزق وتفريج الهموم
حريق غامض على متن سفينة قبالة السواحل العراقية.. وتحقيقات لكشف الملابسات
هاري كين بعد التتويج بالكرة الذهبية: لا أجد الكلمات للتعبير عن سعادتي
سيناريو الكابوس.. هل تُشعل انتخابات الكنيست المواجهة المباشرة بين إسرائيل وتركيا؟
8 قتلى بينهم 3 أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأردنية على جنوب سوريا
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق
رسميا.. هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026 للمرة الأولى في تاريخه
هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها في فترة العدة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد تجاوزه 56 جنيها.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
تهديدات بالخطف.. رسائل مرعبة تجبر طائرة أمريكية على العودة اضطراريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026 للمرة الأولى في تاريخه

هاري كين
هاري كين
رباب الهواري

توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، للمرة الأولى في مسيرته الكروية، ليضيف إنجازًا تاريخيًا إلى سجله الحافل، ويحقق حلمًا طال انتظاره بعد سنوات من التألق في الملاعب الأوروبية.

وجاء تتويج كين بالجائزة المرموقة خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء الاثنين 26 أكتوبر 2026 في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويعد هذا التتويج محطة استثنائية في مشوار المهاجم الإنجليزي، الذي نجح في ترسيخ مكانته بين كبار لاعبي العالم، ليزين مسيرته بالجائزة الفردية الأهم في كرة القدم.

أليكسيا بوتياس تحصد الكرة الذهبية للسيدات

وفي فئة السيدات، توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس، نجمة برشلونة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، لتواصل حضورها البارز على الساحة الكروية العالمية.

كما شهد الحفل تتويج عدد من الأسماء البارزة في مختلف الفئات، حيث حصل لامين يامال، نجم برشلونة، على جائزة أفضل لاعب صاعد، بينما نالت زميلته فيكي لوبيز جائزة أفضل لاعبة صاعدة.

دي لا فوينتي وسيمون يحصدان جوائز الأفضل

وحصل لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على جائزة أفضل مدرب لفئة الرجال، فيما توج بيري روميرو، مدرب برشلونة للسيدات، بجائزة أفضل مدرب في فئة السيدات.

وعلى مستوى حراسة المرمى، فاز أوناي سيمون، حارس أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل حارس مرمى، بينما حصدت كاتا كول، حارسة برشلونة، الجائزة نفسها في فئة السيدات.

باريس سان جيرمان وبرشلونة أفضل ناديين

وحصل باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة أفضل نادٍ في فئة الرجال، بينما نال برشلونة جائزة أفضل نادٍ في فئة السيدات.

كما فاز هاري كين بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف، في حين حصدت شارلين كورال، لاعبة باتشوكا المكسيكي، الجائزة ذاتها في فئة السيدات.

وفي سياق متصل، نال بوكايو ساكا، نجم أرسنال الإنجليزي، جائزة سقراط تقديرًا للأعمال الإنسانية، ليختتم الحفل بتكريم مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم وإنجازاتهم خلال العام

الكرة الذهبية هاري كين اخبار الرياضة كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السعودية

السعودية تطلق « أبشر سفر للزوار».. تسهيلات رقمية لدخول المملكة بريا

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير2027.. القبض هيكون كام؟

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور

أكبر من مجرد استبعاد.. فتحي سند يعلق على موقف إمام عاشور ومحمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي لحماية البيئة البحرية في بحر البلطيق

كالاس

كالاس تحذر من تصعيد أمريكي إيراني جديد وتعلن بعثة أوروبية لتعزيز أمن لبنان

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد