الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الشعور بالحكة بعد تناول الطعام من الأعراض التي تثير القلق لدى كثيرين، خاصة عندما يتكرر بعد تناول وجبات معينة، لكن هل تعني هذه المشكلة بالضرورة الإصابة بحساسية الطعام؟ الحقيقة أن الحكة قد تحدث لأسباب مختلفة، بعضها مرتبط برد فعل تحسسي تجاه مكونات الطعام، بينما قد تكون في حالات أخرى ناتجة عن مشكلات جلدية أو اضطرابات صحية لا ترتبط بالحساسية الغذائية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

وتكمن أهمية التفرقة بين هذه الأسباب في أن التعامل مع حساسية الطعام يختلف عن التعامل مع عدم تحمّل بعض الأطعمة أو الأمراض الجلدية، لذلك لا ينبغي استبعاد أنواع عديدة من الطعام من النظام الغذائي دون معرفة السبب الحقيقي وراء الأعراض.

ما أسباب الحكة بعد تناول الطعام؟

توجد عدة أسباب محتملة للشعور بالحكة بعد الأكل، ويعتمد تحديد السبب على طبيعة الأعراض وتوقيت ظهورها والأطعمة التي تسبق حدوثها.

1. حساسية الطعام الحقيقية

تحدث حساسية الطعام عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع بروتين معين في الطعام، وقد تظهر الأعراض خلال دقائق إلى ساعتين من تناوله في كثير من حالات الحساسية الفورية.

وقد تشمل العلامات المصاحبة للحكة ظهور طفح جلدي مرتفع يشبه خلايا النحل، أو احمرار الجلد، أو تورم الشفتين والوجه، وأحيانًا القيء أو أعراض الجهاز التنفسي.

ومن الأطعمة التي قد تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص الحليب والبيض والفول السوداني والمكسرات والأسماك والقشريات والقمح والسمسم.

2. عدم تحمّل بعض الأطعمة

يخلط البعض بين حساسية الطعام وعدم تحمّله، رغم اختلاف الحالتين؛ فعدم تحمّل الطعام يرتبط غالبًا بصعوبة هضم مكون معين أو التعامل معه، ولا ينتج عادة عن استجابة مناعية مثل الحساسية.

وتظهر أعراضه غالبًا في صورة انتفاخ وغازات ومغص أو إسهال، وقد يلاحظ الشخص تكرارها بعد تناول كميات معينة من طعام محدد.

لكن الحكة الجلدية ليست علامة نموذجية لعدم تحمّل الطعام، ولذلك فإن ظهورها يستدعي البحث عن أسباب أخرى بدلًا من افتراض أن المشكلة ناتجة عن اضطراب الهضم وحده.

3. الشرى أو الأرتيكاريا

الشرى هو حالة جلدية تظهر في صورة بقع أو نتوءات مرتفعة ومثيرة للحكة، وقد تختفي بعض العلامات ثم تظهر أخرى في مناطق مختلفة من الجسم.

ورغم أن بعض نوبات الشرى ترتبط بحساسية الطعام، فإن هناك أسبابًا أخرى محتملة، مثل العدوى وبعض الأدوية والحرارة والضغط النفسي، وقد تحدث نوبات دون تحديد سبب واضح.

لذلك، فإن ظهور الشرى بعد تناول الطعام لا يثبت وحده أن الطعام هو السبب، خاصة إذا كانت الأعراض تتكرر في أوقات مختلفة بعيدًا عن الوجبات.

4. التوابل والأطعمة الحارة

التوابل

قد يؤدي تناول الأطعمة الحارة إلى الشعور بالحرارة والتعرق واحمرار الوجه، وقد يعاني بعض الأشخاص من تهيج الجلد أو تفاقم الحكة الموجودة لديهم بالفعل.

ولا يعني هذا بالضرورة وجود حساسية من الفلفل الحار أو التوابل، لأن بعض هذه التأثيرات تنتج عن تنبيه النهايات العصبية المسؤولة عن الإحساس بالحرارة.

لكن إذا ظهرت أعراض مثل تورم الشفتين أو صعوبة التنفس أو طفح جلدي منتشر بعد تناول الطعام، فلا ينبغي افتراض أنها مجرد استجابة طبيعية للتوابل.

5. أمراض جلدية موجودة مسبقًا

قد تتفاقم الحكة لدى الأشخاص المصابين بالإكزيما أو بعض الأمراض الجلدية بعد تناول وجبة معينة، لكن العلاقة بين الطعام وتفاقم هذه الأمراض ليست واحدة لدى الجميع.

وفي بعض الحالات، قد تكون الحكة ناتجة عن جفاف الجلد أو استخدام منتجات مهيجة أو أسباب جلدية أخرى، ويصادف ظهورها وقت تناول الطعام دون وجود علاقة سببية مباشرة.

ولهذا، فإن تكرار الحكة يستدعي تقييم طبيعة المشكلة الجلدية، خاصة إذا استمرت الأعراض أو ظهرت دون ارتباط واضح بنوع معين من الطعام.

كيف تفرقين بين حساسية الطعام وعدم تحمّله؟

هناك بعض الفروق التي تساعد على فهم طبيعة الأعراض، لكنها لا تغني عن التشخيص الطبي.

الحساسية الغذائية: قد تسبب الحكة والطفح الجلدي والتورم، وأحيانًا أعراضًا هضمية أو تنفسية، وقد تظهر بعد تناول كمية صغيرة جدًا من الطعام المسبب.

عدم تحمّل الطعام: يرتبط غالبًا بالانتفاخ والغازات والمغص والإسهال، وقد تتأثر شدة الأعراض بكمية الطعام المتناولة.

المشكلات الجلدية: قد تسبب حكة مستمرة أو متكررة، ولا ترتبط بالضرورة بتناول وجبة معينة.

ومن المهم معرفة أن هذه الفروق ليست قواعد مطلقة؛ فالأعراض قد تتداخل، ولا يمكن تأكيد نوع المشكلة اعتمادًا على توقيت الحكة وحده.

متى تحتاج الحكة بعد الأكل إلى زيارة الطبيب؟

ينبغي مراجعة الطبيب إذا تكررت الحكة بعد تناول طعام معين، أو ظهرت معها بقع مرتفعة أو تورم، أو أصبحت تؤثر في النوم والحياة اليومية.

وقد يطلب الطبيب معرفة تفاصيل الوجبات والأعراض، ويحدد الحاجة إلى اختبارات الحساسية المناسبة، مثل اختبار وخز الجلد أو تحليل الدم للأجسام المضادة المرتبطة بالحساسية، بحسب الحالة.

ولا يُنصح بإجراء تجارب منزلية لتناول الطعام المشتبه به مجددًا بهدف التأكد من السبب، خصوصًا إذا سبق أن ظهرت أعراض قوية.

علامات خطيرة لا يجب تجاهلها

قد تكون الحكة جزءًا من تفاعل تحسسي شديد، خاصة إذا صاحبها تورم مفاجئ في اللسان أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو البلع، أو دوخة شديدة أو إغماء.

وتشير هذه العلامات إلى احتمال حدوث الحساسية المفرطة، وهي حالة طارئة تستدعي طلب الإسعاف فورًا. وإذا كان المصاب يحمل قلم أدرينالين موصوفًا له، فيجب استخدامه وفق التعليمات الطبية دون تأخير طلب المساعدة.

كيف تتعاملين مع الحكة بعد تناول الطعام؟

للمساعدة في تحديد السبب، يُنصح بتسجيل الأطعمة التي تم تناولها ووقت ظهور الحكة ومدتها، مع تدوين أي أعراض أخرى مصاحبة لها. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات الطبيب في تحديد ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بحساسية الطعام أو بسبب آخر.

كما ينبغي تجنب الطعام المشتبه به مؤقتًا عند الاشتباه في حدوث تفاعل تحسسي، إلى حين التقييم الطبي، دون الامتناع عن مجموعات غذائية كاملة من تلقاء النفس.