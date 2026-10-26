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التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة والتوقيت الشتوي
تأخير الساعة والتوقيت الشتوي
محمد غالي

مع اقتراب نهاية أكتوبر، يستعد المواطنون في مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي، الذي يتضمن تغيير الساعة الرسمية للدولة وتأخيرها لمدة 60 دقيقة، وفقا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي.

ويأتي هذا التغيير ضمن المواعيد المحددة بالقانون رقم 24 لسنة 2023، ما يستدعي الانتباه إلى توقيت تطبيقه ومراجعة المواعيد اليومية المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل النقل.

تأخير الساعة والتوقيت الشتوي

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، لتعود الساعة من الثانية عشرة صباحا إلى الحادية عشرة مساء.

ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي وفقا للجدول المحدد في القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي وآلية العودة إلى التوقيت المعتاد في نهاية أكتوبر.

ويحتاج المواطنون إلى مراعاة التغيير عند تنظيم مواعيد العمل والدراسة والتنقل، خاصة الرحلات المرتبطة بجداول زمنية محددة، مثل القطارات والطائرات، إلى جانب المواعيد المسجلة على التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة

يرتبط موعد تغيير الساعة بالجدول الزمني المحدد قانونا، إذ يجري الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع نهاية الخميس الأخير من أكتوبر وبداية يوم الجمعة.

ويساعد تحديد الموعد مسبقا على إتاحة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات لمراجعة جداول العمل والمواعيد والاستعداد للتغيير.

ومن المهم أيضا التأكد من ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الرسمي، بما يشمل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب، لتجنب حدوث اختلاف في المواعيد أو تسجيل المعاملات في توقيت غير صحيح.

موعد التوقيت الشتوي 2026

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 نظام التوقيت الصيفي في مصر، وينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على القانون في أبريل 2023، في إطار إعادة العمل بالتوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف.

ويستهدف النظام الاستفادة بصورة أفضل من ساعات النهار والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، وفقا للمبررات التي صاحبت إقراره.

وبموجب هذه القواعد، يتم تقديم الساعة خلال فترة التوقيت الصيفي، ثم إعادتها 60 دقيقة إلى التوقيت المعتاد مع نهاية أكتوبر، بما يحدد موعدا سنويا واضحا لتغيير الساعة.

أسباب تغيير الساعة في مصر

يستهدف تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي الاستفادة من ساعات النهار وفقا لاختلاف فصول السنة، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تعديل التوقيت الرسمي.

ومع بدء التوقيت الشتوي، يعود العمل بالتوقيت المعتاد، وهو ما يتطلب مراجعة المواعيد اليومية، لا سيما مواعيد وسائل النقل والمؤسسات التعليمية والخدمات الحكومية، لتفادي التأخر أو حدوث ارتباك خلال الأيام الأولى من تطبيق التغيير.

خطوات ضبط الساعة على هواتف آيفون

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون مراجعة إعدادات الوقت والتاريخ قبل بدء التوقيت الشتوي، للتأكد من تحديث الساعة تلقائيا عند تطبيق التغيير الرسمي.

وتتمثل خطوات ضبط الساعة في الآتي.

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. اختيار عام General.
3. الدخول إلى التاريخ والوقت Date & Time.
4. تفعيل خيار التعيين تلقائيا Set Automatically.
5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة إذا لم يحددها الهاتف تلقائيا.

ويساعد تفعيل الضبط التلقائي على تحديث الساعة وفقا لبيانات المنطقة الزمنية المعتمدة، دون الحاجة إلى تعديل الوقت يدويا، بشرط أن تكون إعدادات الجهاز محدثة وأن تتوافر الخدمات اللازمة.

موعد التوقيت الشتوي 

كيفية ضبط الساعة على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي، مراجعة إعدادات التاريخ والوقت للتأكد من توافقها مع التوقيت الرسمي في مصر.

وتشمل الخطوات ما يلي.

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. الدخول إلى قسم النظام System أو الإدارة العامة General Management، وفقا لنوع الهاتف.
3. اختيار التاريخ والوقت Date & Time.
4. تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.
5. تفعيل المنطقة الزمنية التلقائية والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.

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