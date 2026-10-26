دينا الوكيل: الحضارة المصرية القديمة أرست قواعد الإدارة الاقتصادية وتنظيم موارد الدولة

سلطت الإعلامية دينا الوكيل الضوء على مظاهر التقدم الإداري والاقتصادي في مصر القديمة، مؤكدة أن المصريين القدماء لم يقتصر دورهم على تشييد المعابد والأهرامات، بل نجحوا أيضًا في وضع أساليب منظمة لإدارة موارد الدولة، ومتابعة الإنتاج، وحفظ الثروات بما يضمن استقرار المجتمع واستمرار مؤسسات الحكم.

منظومة إدارية متكاملة في مصر القديمة

وأوضحت دينا الوكيل، خلال تقديمها برنامج «مساء dmc» عبر قناة dmc، أن المصري القديم أدرك مبكرًا أهمية التنظيم في إدارة شؤون الدولة، وهو ما انعكس في وجود سجلات دقيقة وحسابات إدارية اعتمدت عليها المؤسسات المختلفة في متابعة المحاصيل وحصر الإيرادات وتنظيم مخزون الغلال.

وأضافت أن الكتبة كان لهم دور محوري في هذه المنظومة، من خلال تسجيل البيانات ومتابعة الموارد والإشراف على المخازن، بما يكشف عن مستوى متقدم من الوعي بأهمية التخطيط وإدارة الإمكانات المتاحة، في وقت كانت فيه الزراعة والإنتاج الغذائي من الركائز الأساسية لقيام الدولة واستقرارها.

إدارة الثروات ركيزة أساسية لبناء الدول

وأكدت أن عظمة الحضارة المصرية لا تتجلى في آثارها التاريخية وحدها، وإنما تمتد إلى ما قدمته من نماذج مبكرة في الإدارة وتنظيم الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه التجارب تعكس قدرة المصريين القدماء على بناء مؤسسات تدير الموارد وتتابع الإنتاج وتتعامل مع احتياجات المجتمع.

وأشارت إلى أن تجربة مصر القديمة تقدم دلالة مهمة على أن امتلاك الثروات لا يكفي وحده لتحقيق القوة والاستقرار، إذ يرتبط نجاح الدول بقدرتها على حسن إدارة مواردها، وتوظيف إمكاناتها بكفاءة، ووضع آليات واضحة تضمن الاستفادة منها على المدى الطويل.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التاريخ المصري يحمل شواهد متعددة على أن الإدارة الواعية للموارد كانت أحد العناصر المهمة في بناء الدولة، إلى جانب ما حققته الحضارة المصرية من إنجازات معمارية وثقافية ما زالت تحظى باهتمام العالم.